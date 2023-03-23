Алвис Херманис высказался о союзе Китая с Россией

Столичный совет по памятникам поддержал предложение о демонтаже установленного в 1982 году в парке Кронвалда памятника писателю Андрею Упитису и скульптуры "писательницы сталинского периода" Анны Саксе на улице Гауяс, 1. Совет также дал согласие на демонтаж памятника Александру Пушкину в парке Кронвалда, так как он был установлен незаконно.

Кроме того, получило поддержку совета предложение о демонтаже установленного в 1978 году памятника ученому Мстиславу Келдышу и мемориальной доски историку Янису Зутису, а также демонтаже памятной доски типографии Коммунистической партии.

Инициатором демонтажа или переноса указанных памятников выступил Центр общественной памяти.

Известный латвийский скульптор, руководитель кафедры в Академии художеств Глеб Пантелеев в передаче "Кто вам платит?" высказался на этот счет: "Первая волна сноса памятников - это были совершенно конкретные определения, то есть ППШ, каски, штыки, звезды, серп и молот и прославление тоталитарного режима.

Есть определение, которое разработало государство, кстати, а не активисты и даже не самоуправления. И все это было реализовано.

Отношение к этому - уже следующий вопрос. Но фактически это было сделано достаточно профессионально и с совершенно четкими критериями", - говорит Пантелеев.

"Второй волной" он называет недавнее решение Совета по памятникам о сносе и переносе шести памятников в Риге. Каким критериям следовал Совет при выборе памятников во время "второй волны", скульптору непонятно.