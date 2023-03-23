Художественный руководитель Нового Рижского театра (JRT) Алвис Херманис на своей странице в Facebook высказался о переговорах китайского лидера Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Кремле.
Алвис Херманис высказался о союзе Китая с Россией
"По поводу визита китайского лидера в Россию у меня есть только одно небольшое замечание:
За Уралом (вся Сибирь до Владивостока) в России всего 20 миллионов населения. Это намного меньше, чем страны Нидерландов и Бельгии вместе взятые.
Еще раз и медленно: из 140 миллионов жителей России только 20 миллионов живут на территории, охватывающей множество часовых поясов и богатой полезными ископаемыми, как никакая другая территория на планете.
Однако под юго-восточными границами России находятся страны с общим населением более 3 миллиардов человек, не имеющие природных ресурсов. И кто сейчас подбадривает и поддерживает Россию в этой войне. Дальше думаем сами", - написал Алвис Херманис.
Ранее режиссер сурово прокомментировал последние дискуссии о необходимости убрать памятники, которые установлены, чтобы восхвалять советскую власть или поддерживающих ее людей.
Как сообщалось ранее, с момента вторжения России в Украину и нескрываемого восторга российских лидеров о могуществе бывшего Советского Союза, в Латвии актуализирован вопрос о необходимости убрать памятники, которые установлены для того, чтобы восхвалять советскую власть или поддерживающих ее людей.
Столичный совет по памятникам поддержал предложение о демонтаже установленного в 1982 году в парке Кронвалда памятника писателю Андрею Упитису и скульптуры "писательницы сталинского периода" Анны Саксе на улице Гауяс, 1. Совет также дал согласие на демонтаж памятника Александру Пушкину в парке Кронвалда, так как он был установлен незаконно.
Кроме того, получило поддержку совета предложение о демонтаже установленного в 1978 году памятника ученому Мстиславу Келдышу и мемориальной доски историку Янису Зутису, а также демонтаже памятной доски типографии Коммунистической партии.
Инициатором демонтажа или переноса указанных памятников выступил Центр общественной памяти.
Известный латвийский скульптор, руководитель кафедры в Академии художеств Глеб Пантелеев в передаче "Кто вам платит?" высказался на этот счет: "Первая волна сноса памятников - это были совершенно конкретные определения, то есть ППШ, каски, штыки, звезды, серп и молот и прославление тоталитарного режима.
Есть определение, которое разработало государство, кстати, а не активисты и даже не самоуправления. И все это было реализовано.
Отношение к этому - уже следующий вопрос. Но фактически это было сделано достаточно профессионально и с совершенно четкими критериями", - говорит Пантелеев.
"Второй волной" он называет недавнее решение Совета по памятникам о сносе и переносе шести памятников в Риге. Каким критериям следовал Совет при выборе памятников во время "второй волны", скульптору непонятно.
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