Была ли казнь на гильотине безболезненной?

Правда, так случится только в том случае, если лезвие достаточно тяжелое и острое, чтобы полностью отсечь голову. Если все будет правильно, вы даже не почувствуете, как холодное лезвие коснется вашей шеи. Все произойдет слишком быстро.

Тем, кто в источниках рассказывает, что после казни через гильотину видели у осужденного судороги, следует пояснить, что они - настолько же автоматическое, явление, как подергивание века. Судороги могут появиться у трупа до пяти минут после смерти, пишет Mental Floss. Когда ты мертв, ты больше ничего не чувствуешь, в том числе и боль.

Что же касается исследований, показывающих, что активность в мозге лабораторных мышей сохраняется еще какое-то время после обезглавливания, надо сказать, что и в этом нет ничего необычного. Активность мозга после смерти действительно может какое-то время не утихать, но это не значит, что субъект жив и что-то чувствует или понимает.

Страх перед гильотиной возник потому, что это орудие сосредоточивалось на самой казни, а не на пытках. Мысль о том, что человек исчезнет с лица земли в одно мгновение, была довольно ужасающей. Осужденного лишали даже нескольких секунд боли, терзаний, раскаяния, откровения. Страшно.

К тому же сам процесс казни через гильотину оказывался достаточно неприятным. Глаза человека завязывали повязкой, руки связывали. Человека клали вниз, голову фиксировали в деревянную "рамку", под которой находится корзина, куда упадет отрезанная голова. В какой-то момент лезвие падает и тьма застилает глаза. Некрасивая смерть.