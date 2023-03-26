В Рижском аэропорту вводится летнее расписание полетов

Впервые из Риги в летний сезон самолеты будут летать в Ганновер (Германия) и Гданьск (Польша). Латвийская авиакомпания airBaltic этим летом предложит десять новых маршрутов и увеличит частоту рейсов на уже имеющихся маршрутах. С 15 апреля airBaltic будет летать в Ганновер, с мая - в Порту и Бильбао, с апреля - в Стамбул. В мае также будут введены регулярные рейсы в Бухарест, Бургас, Белград, Тиват, Ереван и Баку. Ирландская авиакомпания Ryanair с 28 марта начнет полеты из Риги в польский город Гданьск.

На летний сезон в качестве регулярного перевозчика в Рижский аэропорт вернется греческая авиакомпания Aegean, которая с 19 мая будет выполнять рейсы по маршруту Рига - Афины.

В целом в летнем сезоне 2023 года в аэропорту будут работать 15 авиаперевозчиков.

Председатель правления аэропорта Лайла Одиня отмечает, что в летний сезон аэропорт предложит широкий спектр возможностей для путешественников из Латвии и Балтии, а также привлекательные стыковки для транзитных пассажиров. Благодаря множеству туристических направлений количество пассажиров прямых рейсов в Рижском аэропорту приблизилось к уровню до пандемии, а количество транзитных пассажиров увеличится благодаря новым маршрутам airBaltic в Стамбул, Баку, Ереван и др.

Летнее расписание полетов в аэропорту вступает в силу с переходом на летнее время, который в этом году произошел в ночь на 26 марта.

Как сообщалось, за первые два месяца этого года Рижский аэропорт обслужил 799,7 тыс. пассажиров, что на 62,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году в аэропорту было обслужено 5,38 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее (2,35 млн).