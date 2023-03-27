В воскресенье, 26 марта, в Валгамаа (Эстония) можно было увидеть редкое зрелище. Крот, который обычно находится под землей, пошел купаться в реку, пишет Rus.Postimees.
Фото ⟩ Крот пошел купаться
Крот пошел купаться
Автор был занят съемкой весеннего половодья, когда у моста через Мустйыги на границе деревень Тсиргумяэ и Сообласе в Валгамаа внезапно случился всплеск. Оказалось, что крот начал плавать от края гравийной дороги, сделал небольшой круг по воде, а затем быстро зарылся обратно в гравий в другом месте.
Крот - это млекопитающее размером с крысу из семейства кротовых. Он приспособлен к жизни под землей, выкапывая норы своими большими передними лапами.
В Интернете иногда встречаются упоминания, что, хотя кроты ведут преимущественно подземный образ жизни, они также являются хорошими пловцами, переплывая, например, реки.
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