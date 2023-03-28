Возлюбленная бывшего совладельца банка ABLV Олега Филя Кристине Елинска в ответ на анонимный вопрос в Instagram объяснила, почему она встала на защиту своего мужчины, и отзывается о его бывшей жене Санта Бернал не самым положительным образом.
Возлюбленная Олега Филя, объяснила, почему публично обсуждает его бывшую жену
"То, что произошло между ними за тот год совместной жизни, меня не касается, и я не вмешиваюсь. Но если кто-то присылает проплаченные нелестные и порочащие статьи о моем мужчине, с которым я живу и который заботится обо мне и моих детях, то это относится ко мне.
И только из уважения к Олегу я не говорю публично то, что знаю", - поясняет Елинска.
Она также ответила на вопрос, почему, по ее мнению, многие критикуют их союз. "Многим было бы легче, если бы я была с охранником Maxima. Тогда не было бы вопросов, любовь это или нет", - сказала она.
Напомним, в середине февраля 2023 года Рижский окружной суд полностью удовлетворил иск бывшего совладельца банка ABLV Олега Филя к его бывшей жене Санте Бернал, решив взыскать с Бернал почти два миллион евро, два автомобиля Porsche и эксклюзивные драгоценности, подаренные во время бракосочетания.
В беседе с журналом Privatā Dzīve Бернал признается: "Я очень опечалена, расстроена и разочарована выводами суда и не согласна с ними. Судебное разбирательство еще не завершено, так как приговор не вступил в законную силу. Приговор можно обжаловать в Верховном суде, что я и сделаю".
"Пожалуй, самое сложное для меня - это признаться себе, дочерям, родителям и другим, что я могу оказаться в такой ситуации.
Что я вышла замуж за этого человека и это был мой выбор. Что я молчала, потому что мне было стыдно признаться в этом публично. Что я женщина, униженная мужчиной, который своим влиянием и деньгами контролирует все и всех. Что я так долго позволяла и не уходила. Что я боялась, потому что мне было неудобно и я не знала, как с этим справиться. Что я повелась на признания во внимании, ослепительные полеты, подарки, слова. Что я не присмотрелась, потому что было так легко поддаться. То, что одинокая мать двоих детей, полностью отдавшаяся работе, так опьянела от таких заявлений и внимания от человека, который мог получить все что угодно. Я, женщина, которая сама проповедовала всем латвийским женщинам на страницах журнала Cosmopolitan о независимости, бесстрашии и силе женщин... И я сама стала жертвой такой ужасной ситуации, и я не признавала этого, но продолжала улыбаться и говорить, что все замечательно, и я не расставалась. Потому что стыд, страх, унижение..." - заявила она.
На эти комментарии отреагировала Кристине Елинска, нынешняя спутница Филя.
Свой комментарий Елинска опубликовала в коротких сторис в Instagram в ответ на заявления Бернал.
Публикуем неотредактированный комментарий Кристине Елинской в Instagram: "Прочитала комментарий Санты… Что сказать, ты не потеряла навыки писать и вешать лапшу на уши, точно так же, как бросить пить. Теперь, когда "все подходит к концу", я тоже могу говорить, и мне есть что рассказать о тебе, Санта. Но это в другой раз, в прекрасном интервью о "Санте и ее воображаемом мире" - не берите в голову. Правда совсем в другом... Опять пропила смысл".
Ранее Филь рассказал изданию Santa, что он встретил Кристине во время банкротства банка ABLV в 2018 году: "Кристине работала в отделе обслуживания нашего банка. (...) Я заметил ее впервые только на нашем совместном собрании, на котором сообщалось, что банка больше нет. Мы все плакали".
Кристине Елинска ранее была замужем за председателем правления компании Lielās ielas nami Каспаром Елинским. В браке у них родились двое сыновей. Олег Филь был женат дважды. У банкира четыре ребенка.