Торговец одеждой и скандальный инфлюенсер Элина Дидрихсоне поменяла свой имидж, проведя несколько часов в кресле парикмахера.
Элина Дидрихсоне кардинально поменяла имидж
В понедельник, 27 марта, Дидрихсоне пообщалась со своими подписчиками из парикмахерской, где позволила себе кардинальные изменения. Весь вечер она держала свое преображение в секрете, но теперь опубликовала видео, которое расскрывает ее новый образ.
Дидрихсоне поменяла прическу и цвет волос. Объясняя выбор выбранного цвета, она говорит: "Наиболее подходящий для требований к работе".
Рядом с опубликованным видео она написала: "Мне нужно привыкнуть".
Подписчики не дремали и уже высказали свое мнение о новом образе. Одни поклонники пишут комплименты, говоря, что новая прическа идет Элине, другие высказываются, что ее сын Джейсон теперь точно не узнает маму, а третьи пишут, что трансформация не удалась.
Дидрихсоне запечатлела первую реакцию своего мужа на новый имидж. Первое, что он сказал: "Ну, сумасшедшая! Ты себе нравишься?".
Нужно сказать, что изменения продлятся недолго, ведь такую прическу можно носить до месяца.
Вот Дидрихсоне в новом образе!
RUS TVNET уже сообщал, что имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а вместе с мужем Наурисом - в поле зрения Социальной службы и Инспекции по защите прав детей.
Также широко обсуждались повадки Элины как водителя, которая ездила, не пристегнувшись ремнем безопасности, а также уже упомянутые видеоролики с сыном, вызвавшие широкий общественный резонанс.
Дидрихсоне также получила выговоры за то, что не использовала хештег #reklāma в Instagram, где она активно рекламирует одежду. Время от времени звучат и другие жалобы - к примеру, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просили заплатить наличными, а чек не выдали. Существуют претензии и к системе возврата товара.
В прошлом году Дидрихсоне также участвовала в основании политической партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и выступала под 29-м номером. Дидрихсоне и ее муж Наурис являются членами религиозной организации "Благая весть" (Prieka vēsts) и часто появляются на ее мероприятиях.
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