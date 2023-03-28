Элина Дидрихсоне кардинально поменяла имидж

В понедельник, 27 марта, Дидрихсоне пообщалась со своими подписчиками из парикмахерской, где позволила себе кардинальные изменения. Весь вечер она держала свое преображение в секрете, но теперь опубликовала видео, которое расскрывает ее новый образ.

Дидрихсоне поменяла прическу и цвет волос. Объясняя выбор выбранного цвета, она говорит: "Наиболее подходящий для требований к работе".

Рядом с опубликованным видео она написала: "Мне нужно привыкнуть".

Подписчики не дремали и уже высказали свое мнение о новом образе. Одни поклонники пишут комплименты, говоря, что новая прическа идет Элине, другие высказываются, что ее сын Джейсон теперь точно не узнает маму, а третьи пишут, что трансформация не удалась.

Дидрихсоне запечатлела первую реакцию своего мужа на новый имидж. Первое, что он сказал: "Ну, сумасшедшая! Ты себе нравишься?".

Нужно сказать, что изменения продлятся недолго, ведь такую ​​прическу можно носить до месяца.

Вот Дидрихсоне в новом образе!

Фото: Ekrānuzņēmums no Instagram