Утром в четверг, 23 марта, торговец одеждой и скандальный инфлюенсер Элина Дидрихсоне сообщила своим подписчикам, что ее магазин обокрали. Она подчеркнула, что вместе с мужем сделает все возможное, чтобы найти виновного.
Обокрали магазин Элины Дидрихсоне
"Произошла одна неприятная вещь. Мы с девочками, работающими в зале, узнали, что нас посетил вор", - сказала Элина Дидрихсоне.
Она говорит, что нашла в примерочной четыре бипера, которые были спрятаны за тахтой. "Вы должны уметь это украсть", - подчеркивает она.
"Мы тебя обязательно найдем, у нас есть камеры, не в примерочных кабинах, там их не может быть, но камеры есть возле кассы. Так что мы обязательно проверим", - сказала Элина.
Она убеждена, что человек работает по схеме - покупает что-то одно, остальное складывает в сумку - и пользуется устройством для снятия пищалок-биперов.
"Если вы смотрите эту сторис, знайте, мы вас найдем!" - Элина предупреждает, что ее муж Наурис обладает хорошими способностями следователя.
Ранее скандальный инфлюенсер Элина Дидрихсоне рассказала своим подписчикам, сколько стоил ремонт магазина Butterfly, который был завершен всего за неделю.
Ранее также публично обсуждалась страна происхождения продаваемой в магазине Дидрихсоне одежды. В прошлогоднем большом интервью журналу Santa она уклонилась от ответа на этот вопрос: "Я не буду говорить об этом публично. Производитель указан для каждого предмета одежды, он не скрывается, и если покупатель заинтересован, он может написать нам и спросить. Скажу только, что то, что продаю, то сама и ношу. Люблю каждый наряд, который выбрала для магазина".
Дидрихсоне также публично говорила о доходах. "Мы очень хорошо зарабатываем, но деньги никогда не были моим "мотиватором" к работе. Деньги, которые вы зарабатываете, показывают, насколько хорошо или плохо вы отработали в этом месяце. Это отражение того, на правильном ли вы пути", - сказала Дидрихсоне в шоу Iečeko slavenību, не назвав конкретной цифры.
Ведущий программы Андрис Булис предложил Дидрихсоне сыграть в игру "Тепло или холодно", пытаясь выяснить, сколько пара Дидрихсонов зарабатывает в месяц.
- Пять тысяч?
- Нет, это слишком мало, - отвечает Дидрихсоне.
- Десять тысяч?
- Теплее.
- Пятнадцать?
- Ну, мы очень хорошо зарабатываем. У нас с Наурисом нет у каждого своего бюджета, у нас одна копилка. Он не может без меня, а я без него, - сказала Дидрихсоне.
- 50 тысяч?
- Так много еще не бывало. Но точную сумму называть не хочу, потому что люди склонны судить о других по кошельку, - сказала торговец одеждой.
В программе Дидрихсоне также показала свою квартиру, в которой одна только зеркальная стена в спальне стоила 3 000 евро.
По информации Lursoft, принадлежащее Дидрихсонам SIA EDButterfly, известное своими магазинами по продаже одежды Butterfly, в 2021 году увеличило оборот до 845,98 тыс. евро, а прибыль после налогообложения увеличилась на 37,3%. В 2021 году торговец заработал 160,75 тысяч евро, нанял шесть сотрудников и уплатил 137,72 тыс. евро налогов.
Как сообщал портал Apollo, имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а вместе с мужем Наурисом - в поле зрения Социальной службы и Инспекции по защите прав детей.
Также широко обсуждались повадки Элины как водителя, которая ездила, не пристегнувшись ремнем безопасности, а также уже упомянутые видеоролики с сыном, вызвавшие широкий общественный резонанс.
Дидрихсоне также получила выговоры за то, что не использовала хештег #reklāma в Instagram, где она активно рекламирует одежду. Время от времени звучат и другие жалобы - к примеру, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просили заплатить наличными, а чек не выдали. Существуют претензии и к системе возврата товара.
В прошлом году Дидрихсоне также участвовала в основании политической партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" и выступала под 29-м номером. Дидрихсоне и ее муж Наурис являются членами религиозной организации "Благая весть" (Prieka vēsts) и часто появляются на ее мероприятиях.
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