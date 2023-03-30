Падение Сайгона: семь причин, по которым США проиграли войну во Вьетнаме

При этом эксперт считает, что преимущество вьетнамских военных и партизан в джунглях было все же не столь большим, как сейчас принято считать.

"Армии Северного Вьетнама и повстанцам Вьетконга вести войну в этих условиях было тоже невероятно сложно", - уверяет он.

По его словам, на руку партизанам тут скорее всего сыграло то, что они имели возможность самостоятельно выбирать время и место удара, а кроме того, нередко могли уходить от противника через границу с Лаосом, где американским солдатам, как правило, было запрещено их преследовать.

Профессор Ву считает, что поражение американцы потерпели главным образом из-за того, что сконцентрировали внимание на борьбе с повстанцами из Вьетконга.

"Повстанцам с юга никогда не удалось бы победить Сайгон", - объясняет эксперт.

Именно эта стратегическая ошибка, по мнению Ву, позволила регулярным силам Северного Вьетнама почти незамеченными войти в Южный - и в конечном итоге одержать победу.

Проиграть войну Вашингтон заставили собственные избиратели

Антивоенные демонстрации собирали огромное количество протестующих Фото: Corbis via Getty Images

Этот конфликт часто называют "первой телевизионной войной". По уровню освещения в СМИ ему не было равных.

По оценке Национального архива США, в 1966 году 95% американских домохозяйств имели собственный телевизор, и ежедневно транслировавшиеся в новостях военные кадры демонстрировали ужасы вооруженного конфликта куда нагляднее всего, что американцы видели до того.