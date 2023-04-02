Подумай дважды: 7 причин, почему не стоит делиться своим паролем от Wi-Fi

Делиться паролем от своего беспроводного интернета (Wi-Fi), когда в гости приходит кто-то из друзей, кажется логичным и понятным, кроме того, в наши дни это считается дружественным жестов. Однако на самом деле это может привести к проблемам как у человека, который паролем делится, так и в сети.
Агентство УНИАН рассказывает о главных причинах, почему стоит подумать дважды, прежде чем делиться своим паролем от Wi-Fi, и почему эту информацию лучше держать в тайне, то есть - в кругу только тех людей, кто живет в конкретном месте и использует находящийся там маршрутизатор.
1. Незаконное скачивание
Если у кого-то получится подключиться к вашему маршрутизатору, это позволит ему использовать интернет-соединение для разных целей. В том числе и для нехороших. Существует риск, что, подключившись к вашей сети Wi-Fi, кто-то может использовать ее для скачивания нелегального контента. Это оставит "следы в интернете", которые в конце концов укажут на ваш маршрутизатор. Соответственно - кто-то скачает что-то запрещенное, но все будет свидетельствовать о том, что это сделали вы.
2. Распространение вредоносного ПО
Вредоносное программное обеспечение часто работает в фоновом режиме, и это означает, что человек может и не знать, что его устройство "заразилось", и это создает риски при простом подключении к конкретному маршрутизатору.
Если устройство, например, смартфон, заражен вредоносным ПО и подключился к вашей сети Wi-Fi, это может нанести большой ущерб, так как вирусы, используя роутер, могут напасть на все устройства в вашем доме, подключенные к сети Wi-Fi, например, на другие телефоны, планшеты и ноутбуки.
3. Доступ к личным данным
Разрешая кому-то подключиться к вашей сети Wi-Fi, вы фактически даете этому человеку доступ к системе, через которую идут данные. В том числе - и ваши личные данные, например, фотографии, предусмотренные только для семейного альбома.
4. Блокировка вашего IP-адреса
Некоторые интернет-ресурсы, в том числе социальные сети и онлайн-игры, могут блокировать IP-адреса пользователей в случае нарушений правил пользования. Если кто-то из ваших друзей, находясь у вас в гостях, на каком-нибудь онлайн-ресурсе нарушил правила, в результате пострадаете и вы, так как ваш IP-адрес на конкретном ресурсе будет просто заблокирован.
5. Использование пароля
Если пароль, который вы используете для подключения к своей сети Wi-Fi, совпадает с паролями ваших других аккаунтов, недобросовестный человек, получивший пароль от вашего Wi-Fi, может воспользоваться этим и получить доступ к другим вашим профилям, например, в соцсетях или электронной почте. Именно поэтому для таких услуг безопаснее использовать двухфакторную идентификацию.
6. Снижение скорости интернета
Если ваш друг будет использовать Wi-Fi для скачивания большого объема данных, это может значительно сказаться на скорости интернета. Например, вы смотрите на смарт-телевизоре видео в качестве 4К, а кто-то из вашей компании скачивает большие файлы или играет в онлайн-игры. В этот момент будет заметно, что видео "тормозит", и скорость интернета будет довольно медленной.
7. Ваш пароль может попасть в неправильные руки
Никто не защищен от того, что какой-нибудь ваш знакомый, который был у вас, не скажет пароль кому-то другому... И это в свою очередь повышает все шесть вышеупомянутых рисков.
Указывается, что даже, если пароль неизвестен никому из чужих, маршрутизатор по различным причинам может работать хуже. Одна из самых распространенных проблем - роутер помещен в неправильном месте, которое глушит сигнал. Кроме того, бывает, что роутер просто "устает" и его необходимо перезагрузить.
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