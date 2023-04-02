Подумай дважды: 7 причин, почему не стоит делиться своим паролем от Wi-Fi

3. Доступ к личным данным

Разрешая кому-то подключиться к вашей сети Wi-Fi, вы фактически даете этому человеку доступ к системе, через которую идут данные. В том числе - и ваши личные данные, например, фотографии, предусмотренные только для семейного альбома.

4. Блокировка вашего IP-адреса

Некоторые интернет-ресурсы, в том числе социальные сети и онлайн-игры, могут блокировать IP-адреса пользователей в случае нарушений правил пользования. Если кто-то из ваших друзей, находясь у вас в гостях, на каком-нибудь онлайн-ресурсе нарушил правила, в результате пострадаете и вы, так как ваш IP-адрес на конкретном ресурсе будет просто заблокирован.

5. Использование пароля

Если пароль, который вы используете для подключения к своей сети Wi-Fi, совпадает с паролями ваших других аккаунтов, недобросовестный человек, получивший пароль от вашего Wi-Fi, может воспользоваться этим и получить доступ к другим вашим профилям, например, в соцсетях или электронной почте. Именно поэтому для таких услуг безопаснее использовать двухфакторную идентификацию.

6. Снижение скорости интернета

Если ваш друг будет использовать Wi-Fi для скачивания большого объема данных, это может значительно сказаться на скорости интернета. Например, вы смотрите на смарт-телевизоре видео в качестве 4К, а кто-то из вашей компании скачивает большие файлы или играет в онлайн-игры. В этот момент будет заметно, что видео "тормозит", и скорость интернета будет довольно медленной.

7. Ваш пароль может попасть в неправильные руки

Никто не защищен от того, что какой-нибудь ваш знакомый, который был у вас, не скажет пароль кому-то другому... И это в свою очередь повышает все шесть вышеупомянутых рисков.

Указывается, что даже, если пароль неизвестен никому из чужих, маршрутизатор по различным причинам может работать хуже. Одна из самых распространенных проблем - роутер помещен в неправильном месте, которое глушит сигнал. Кроме того, бывает, что роутер просто "устает" и его необходимо перезагрузить.