Суд в Латвии наложил штраф в 50 000 евро за уничтожение яиц редкого вида птиц

Колонии озерной чайки имеют тенденцию селиться в глубине суши, одним из таких мест является Берзиньский пруд в Видземе, возле Берзкрога.

За уничтожение более 10 яиц мужчина должен выплатить государству 50 000 евро, а также отработать 140 часов принудительных работ на благо общества.

Два года назад, 16 мая, мужчина веслом разорил птичье гнездо, которое находилось на островке в пруду.

Преступление было зафиксировано потому, что в тот весенний день профессор Видземского университета, страстный орнитолог Андрис Клеперс, наблюдал в бинокль птичьи колонии у этого пруда, сообщает Latvijas Radio.