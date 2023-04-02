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Суд в Латвии наложил штраф в 50 000 евро за уничтожение яиц редкого вида птиц

rus.tvnet.lv
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Птица. Иллюстративное фото
Птица. Иллюстративное фото Фото: Edwin Butter/Shutterstock

Суд в Цесисе наложил штраф в размере 50 000 евро на человека, умышленно уничтожившего яйца исчезающего вида птиц, сообщает Latvijas Radio. 

Колонии озерной чайки имеют тенденцию селиться в глубине суши, одним из таких мест является Берзиньский пруд в Видземе, возле Берзкрога.

За уничтожение более 10 яиц мужчина должен выплатить государству 50 000 евро, а также отработать 140 часов принудительных работ на благо общества.

Два года назад, 16 мая, мужчина веслом разорил птичье гнездо, которое находилось на островке в пруду.

Преступление было зафиксировано потому, что в тот весенний день профессор Видземского университета, страстный орнитолог Андрис Клеперс, наблюдал в бинокль птичьи колонии у этого пруда, сообщает Latvijas Radio.

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