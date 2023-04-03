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"Не написано, что нельзя": в Лигатне посетители парка пытались попасть камнем в рысь

TVNET rus.tvnet.lv
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Рысь. Иллюстративное фото
Рысь. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

На странице Природных троп Лигатне в Facebook появилась публикация о неприятном случае, произошедшем на выходных - посетители пытались попасть камнем в рысь.

"Как бы нам ни хотелось рассказывать только о приятном и хорошем, иногда приходится упоминать и о не столь "пушистых" историях. К сожалению, сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда посетители пытались бросить камень в рысь. На замечание они ответили так: "Нельзя кормить, но не написано ведь, что нельзя бросать камни!".

Поэтому мы еще раз напоминаем, что в наши вольеры нельзя бросать животным ни еду, ни камни", - говорится в посте Природных троп Лигатне.

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