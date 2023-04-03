"Не написано, что нельзя": в Лигатне посетители парка пытались попасть камнем в рысь

На странице Природных троп Лигатне в Facebook появилась публикация о неприятном случае, произошедшем на выходных - посетители пытались попасть камнем в рысь.
"Как бы нам ни хотелось рассказывать только о приятном и хорошем, иногда приходится упоминать и о не столь "пушистых" историях. К сожалению, сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда посетители пытались бросить камень в рысь. На замечание они ответили так: "Нельзя кормить, но не написано ведь, что нельзя бросать камни!".
Поэтому мы еще раз напоминаем, что в наши вольеры нельзя бросать животным ни еду, ни камни", - говорится в посте Природных троп Лигатне.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!