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Видео В пятницу в небе Латвии наблюдался яркий метеор

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

Метеоролог Мартин Бергштейн поделился на портале Х видеороликом, на котором видно, что в небе вспыхнул яркий метеор.

Видеоролик был снят вечером в пятницу, 15 ноября. Яркий метеор над Латвией вспыхнул на западной стороне около 18:25.

"Несмотря на то, что небо было частично затянуто тучами и был яркий лунный свет, его удалось зафиксировать вполне хорошо", - пишет Бергштейн.

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