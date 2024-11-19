Метеоролог Мартин Бергштейн поделился на портале Х видеороликом, на котором видно, что в небе вспыхнул яркий метеор.
Видео ⟩ В пятницу в небе Латвии наблюдался яркий метеор
Видеоролик был снят вечером в пятницу, 15 ноября. Яркий метеор над Латвией вспыхнул на западной стороне около 18:25.
"Несмотря на то, что небо было частично затянуто тучами и был яркий лунный свет, его удалось зафиксировать вполне хорошо", - пишет Бергштейн.
☄️Ap 18:25:25 (16:25:55 UTC) debesīs, rietumu pusē uzliesmoja spožs meteors. Neskatoties uz to, ka debesis bija daļēji apmākušās un bija spoža mēnessgaisma, to izdevās piefiksēt itin labi. pic.twitter.com/VeYt16p1Rl— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) November 15, 2024
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