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Собаке осталось жить четыре часа. Мой друг, мой эгоизм и смерть их обоих

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Собака Одри
Собака Одри Фото: Olga Tuča

Только что умерла наша собака. Золотистый ретривер - старый, как мир, пятнадцать лет. Он умер, конечно, не сам. Не ушел во сне, облегченно выдохнув последний раз и взмахнув крыльями ангела, отправившись на лучшие охотничьи угодья. Совсем нет. Пришлось пересилить свое эго и принять ужасное решение - эвтаназию. Последняя прогулка по осенним листьям, в последнюю трапезу творожный сырок, а затем "зеленая миля" до клиники, где "щелк!" - и все.

Усыпление животного стало для меня новым опытом, мощной и грустной травмой. Поэтому я поделюсь этим - возможно, тому, кто столкнулся с подобным горем, станет легче.

"Знаете, я работаю здесь уже давно, но 15-летнего золотистого ретривера еще никто не приводил. Это очень и очень много для этого вида", - сказал нам некоторое время назад врач в кабинете ветеринара, мягко давая нам понять, что больше нечего нельзя поделать.

Почечная недостаточность. Специальными системами, лекарствами, насильным заталкиванием еды в рот и памперсами можно продлить жизнь на месяц, но зачем мучить животное? Тогда врач становится до боли прямолинейным, но ясно, что он говорит правду. Нужно превзойти свое эго, перестать мучить движущегося своими прихотями и отпустить его.

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