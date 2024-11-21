Собаке осталось жить четыре часа. Мой друг, мой эгоизм и смерть их обоих

Только что умерла наша собака. Золотистый ретривер - старый, как мир, пятнадцать лет. Он умер, конечно, не сам. Не ушел во сне, облегченно выдохнув последний раз и взмахнув крыльями ангела, отправившись на лучшие охотничьи угодья. Совсем нет. Пришлось пересилить свое эго и принять ужасное решение - эвтаназию. Последняя прогулка по осенним листьям, в последнюю трапезу творожный сырок, а затем "зеленая миля" до клиники, где "щелк!" - и все.