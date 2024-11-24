Шокирующее решение суда: бывшей владелице пришлось выкупить квартиру обратно из-за скрытых дефектов

С редакцией Kuuuurija связалась 37-летняя жительница Вильянди, которую в сегодняшней передаче мы назовем Мари. С ней произошел неприятный случай, пишет Rus.Postimees.
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Она владела уютной двухкомнатной квартирой в деревянном доме на улице Калеви. "Прожила в ней три года. Потом у меня появились отношения, и возникла потребность в большей жилплощади. И я решила продать квартиру", - рассказывает Мари.