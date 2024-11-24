Вс, 24.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Для абонентов

Шокирующее решение суда: бывшей владелице пришлось выкупить квартиру обратно из-за скрытых дефектов

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Дом на улице Калеви в Вильянди.
Дом на улице Калеви в Вильянди. Фото: Скриншот из видео

С редакцией Kuuuurija связалась 37-летняя жительница Вильянди, которую в сегодняшней передаче мы назовем Мари. С ней произошел неприятный случай, пишет Rus.Postimees.

Она владела уютной двухкомнатной квартирой в деревянном доме на улице Калеви. "Прожила в ней три года. Потом у меня появились отношения, и возникла потребность в большей жилплощади. И я решила продать квартиру", - рассказывает Мари.

Речь идет о доме, в котором всего три квартиры. По словам Мари, место очень уютное. "Там был небольшой участок, где можно было отдохнуть, пожарить мясо, почитать книгу или позагорать", - описывает она.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх