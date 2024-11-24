Агентство Bloomberg увидело риск грядущего газового кризиса в Европе

Другими факторами риска агентство называет возможные задержки с поставками сжиженного природного газа (СПГ) из США и прогноз на достаточно холодную зиму. Кроме того, ожидается, что цены на газ летом 2025 года будут выше, чем следующей за ней новой зимой. Из этого Bloomberg делает вывод, что заполнение газохранилищ в 2025 году может оказаться еще более сложной задачей, чем сейчас.

Наиболее "пострадавшей" в связи с этими процессами страной, считает агентство, как и двумя годами ранее, может оказаться Германия, которая "в разгар энергетического кризиса в 2022 году распорядилась об обязательной быстрой закупке газа для хранения на мировом рынке по рекордным ценам".

США ввели новые санкции против 50 банков РФ, в том числе Газпромбанка

Более 50 российских банков, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 чиновников, связанных с финансовой сферой, попали под новый пакет санкций со стороны США, говорится в сообщении Минфина Соединенных Штатов, опубликованного 21 ноября.

В числе прочих под санкции попал Газпромбанк, уже фигурирующий в аналогичных списках Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Как написало российское госагентство ТАСС со ссылкой на представителя МИД Венгрии, введенные против Газпромбанка санкции не помешают стране "обеспечивать надежное энергоснабжение". В министерстве отметили, что изучают новые ограничения со стороны США и готовы при необходимости проконсультироваться с "Газпромом" по вопросам дальнейших поставок газа из России.

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