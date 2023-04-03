Бобры продолжают терроризировать Латвию (это не шутка). Что с этим делать - непонятно

Люди называют деятельность бобров проделками, но на самом деле эти талантливые строители плотин просто создают подходящую для себя среду обитания. Зоологи считают, что люди сами виноваты в росте популяции бобров, поскольку не следят за состоянием канав и других дренажных систем, позволяя им зарастать деревьями и кустарниками, создавая тем самым благоприятные условия для жизни и кормовую базу для бобров.

На Рижском канале возле Оперы сотрудники Рижского зоопарка подкармливают бобров, чтобы они не повреждали деревья, и следят за ними с помощью видеокамер. Однако в столице проживает еще несколько сотен бобров, популяция которых в последние годы быстро растет благодаря благоприятным условиям, в том числе отсутствию естественных врагов - хищников.

Бобров можно встретить и в небольших речках и каналах, и в дренажных системах, например, вдоль Яунциема гатве и в Трисциемсе. Бобров видели и там, где нет проточной воды - на Луцавсале, Кипсале, возле Булльупе и Хапакагрависа, на Югле и в Кишэзерсе.

Рижская дума утверждает, что общий финансовый ущерб от деятельности бобров трудно подсчитать, так как необходимо учитывать истощение природных ресурсов, влияние повышенной влажности почвы на инфраструктуру и здания, загрязнение окружающей среды и использование дополнительных ресурсов для устранения ущерба.

Только за последние три года на ликвидацию построенных бобрами плотин было потрачено более 27 000 евро, не считая расходов на вырубку поврежденных деревьев.

Эти деньги уходят в бездонную бочку, так как бобры обычно быстро восстанавливают разрушенные плотины.