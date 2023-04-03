Молнии в это здание попадают регулярно.

ВТЦ 1 выстроен на месте комплекса башен близнецов, разрушенных в результате теракта 11 сентября 2001 года.

Всемирный торговый центр 1 считается самым высоким зданием Нью-Йорка. Его высота вместе со шпилем - 541 м. Это седьмой по высоте небоскреб в мире.

Видео: Во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке ударила молния