В субботу ночью, 1 апреля, в Нью-Йорке во время грозы в здание Всемирного торгового центра 1 попала молния. Момент удара был запечатлен различными камерами наблюдения, пишет "Медуза".
Молнии в это здание попадают регулярно.
ВТЦ 1 выстроен на месте комплекса башен близнецов, разрушенных в результате теракта 11 сентября 2001 года.
Всемирный торговый центр 1 считается самым высоким зданием Нью-Йорка. Его высота вместе со шпилем - 541 м. Это седьмой по высоте небоскреб в мире.
Видео: Во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке ударила молния
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