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Видео ⟩ Во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке ударила молния

rus.tvnet.lv
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Фото: Кадр видео

В субботу ночью, 1 апреля, в Нью-Йорке во время грозы в здание Всемирного торгового центра 1 попала молния. Момент удара был запечатлен различными камерами наблюдения, пишет "Медуза".

Молнии в это здание попадают регулярно.

ВТЦ 1 выстроен на месте комплекса башен близнецов, разрушенных в результате теракта 11 сентября 2001 года.

Всемирный торговый центр 1 считается самым высоким зданием Нью-Йорка. Его высота вместе со шпилем - 541 м. Это седьмой по высоте небоскреб в мире. 

Видео: Во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке ударила молния

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