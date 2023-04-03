Пн, 3.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Впервые в истории на Луну полетит женщина: NASA объявило состав миссии

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Будущий экипаж лунной миссии 2024 года.
Будущий экипаж лунной миссии 2024 года. Фото: MARK FELIX/AFP

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) до конца следующего года планирует отправить в полет на Луну космический корабль с четырьмя астронавтами, в том числе одной женщиной.

NASA показало команду астронавтов на церемонии в Хьюстоне, которую транслировали по телевидению.

В экипаж войдут американцы Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен, которые полетят на космическом корабле Orion. Они пролетят мимо Луны, не сходя на ее поверхность, и вернутся на Землю. Посадка астронавтов на Луну запланирована на два года позже.

Лунная миссия Artemis II
Лунная миссия Artemis II Фото: NASA

Все астронавты являются ветеранами космоса, кроме Хансена. Кох установила мировой рекорд по самому длинному полету в космос, который совершила женщина.

Всего на поверхность Луны высаживались лишь 12 человек, все из которых были американцы. Последняя лунная миссия состоялась в 1972 году.

В ноябре прошлого года NASA успешно реализовало миссию Artemis I, отправив на Луну беспилотный космический корабль Orion.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Читать также
Актуально
Наверх