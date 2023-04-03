Впервые в истории на Луну полетит женщина: NASA объявило состав миссии

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) до конца следующего года планирует отправить в полет на Луну космический корабль с четырьмя астронавтами, в том числе одной женщиной.
NASA показало команду астронавтов на церемонии в Хьюстоне, которую транслировали по телевидению.
В экипаж войдут американцы Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадец Джереми Хансен, которые полетят на космическом корабле Orion. Они пролетят мимо Луны, не сходя на ее поверхность, и вернутся на Землю. Посадка астронавтов на Луну запланирована на два года позже.
Все астронавты являются ветеранами космоса, кроме Хансена. Кох установила мировой рекорд по самому длинному полету в космос, который совершила женщина.
Всего на поверхность Луны высаживались лишь 12 человек, все из которых были американцы. Последняя лунная миссия состоялась в 1972 году.
В ноябре прошлого года NASA успешно реализовало миссию Artemis I, отправив на Луну беспилотный космический корабль Orion.
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