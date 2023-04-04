Видео ⟩ Орнитолог: В Латвии все меньше перелетных птиц, потому что их едят на юге

Прогулка с орнитологом по естественным лугам старой долины реки Абавы началась в десять утра.

Чтобы лучше всего услышать птиц, следует выходить на восходе солнца или через два часа после него. "Они поют и днем, но менее активно, потому что им приходится заниматься разными другими делами: кормиться, отдыхать, ведь пение требует много энергии", - рассказал биолог, орнитолог Ритварс Рекманис.

Дни птиц проводятся в начале апреля, потому что позже в Латвию возвращаются гораздо больше птиц. И не профессионалы ничего не услышали бы в громком хоре десятков разных птиц.

Птицы, которых заметили участники прогулки, заносились в их список.

Оказывается, в Латвии становится птиц меньше, потому что в теплых странах на них просто охотятся и едят.

Орнитолог говорит, что хоть они и очень маленькие по размеру, но любимая закуска в южных странах.

Видео: Сюжет программы ReTV Ziņas (на латышском языке)