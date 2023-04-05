ВИДЕО ⟩ В гнезде белых аистов образовалась пара. Их называют Фаза и Вольт

28 марта в гнезде поселилась одна из птиц, а вечером 31 марта к ней присоединилась вторая половинка.

В гнезде уже произошло несколько эпизодов спаривания Фазы и Вольта, и вскоре можно будет ожидать прибавления.

Видео: Прямая трансляция из гнезда аистов

В сезоне гнездования 2022 года первое яйцо было отложено 18 апреля, за ним последовало еще несколько, а всего паре аистов удалось вырастить четырех птенцов.

Сотрудник лаборатории орнитологии Института биологии Латвийского университета Мара Янаус говорит, что в этом году первое яйцо можно ожидать раньше - если какой-то из эпизодов спаривания прошел успешно, первое яйцо может появиться в течение недели.

"Невозможно предсказать, можно ли и в этом году ожидать четырех аистов. Они должны хорошо перезимовать, а также важно, чтобы в месте миграции были хорошие условия. Если аисты по какой-то причине заболеют, это, конечно, может навредить удачному гнездованию.

Однако, поскольку эти аисты вернулись вовремя, по-видимому, все должно быть в порядке. Предугадать, сколько будет яиц и будут ли вообще, сложно, но все возможно! Будем надеяться на большой прирост аистовой семьи", - комментирует эксперт М. Янаус.