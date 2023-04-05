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Видео ⟩ Пунтулис: Россия подчеркивает, что Европа не может обойтись без ее культуры

rus.tvnet.lv
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Фото: Zane Bitere/LETA

"Пока россияне убивают в Украине, ничего страшного не произойдет с российской культурной продукцией, если будет введен мораторий", - заявил министр культуры Наурис Пунтулис в интервью программе TV3 "900 секунд".

Министр признался, что высоко ценит гражданскую инициативу концертмейстера и скрипачки камерного оркестра Sinfonietta Rīga Марты Спарнини отказаться от исполнения произведений русских авторов во время войны, но это внутреннее чувство каждого, что было бы трудно регулировать какими-либо нормативными актами.

Политик подчеркнул, что политика не должна влиять на содержание культуры и что он как министр никогда этого не делал и никогда не сделает. Пунтулис признался, что если бы он был деятелем искусств, то сам бы выдерживал мораторий на произведения русской культуры.

"Конечно, композитора Петра Чайковского никак нельзя упрекнуть в том, что сейчас делает президент России Владимир Путин, но в то же время Россия гордится тем, насколько она огромна и велика, подчеркивая, что Европе не обойтись без ее великой культуры", - заявил Пунтулис. По его словам, ничего страшного не произойдет, если на время, пока россияне убивают в Украине, будет введен мораторий на выступления деятелей культуры русского происхождения.

Он никого не призывает поступать подобным образом, подчеркивая, что это личный выбор каждого.

Ранее программа LTV сообщала, что Марта Спарниня, концертмейстер и скрипачка камерного оркестра Sinfonietta Rīga, решила покинуть оркестр после 14 лет работы, так как не хочет исполнять во время войны произведения русских авторов, тогда как дирижер Нормундс Шне считает, что музыка не имеет отношения к политике.

Тем временем министр культуры Украины Александр Ткаченко в британской газете The Guardian призвал страны Запада не ставить русскую музыку, в том числе музыку Петра Чайковского, до тех пор, пока Россия не прекратит войну. Министерство культуры Литвы откликнулось на этот призыв, призвав литовские учреждения культуры пересмотреть репертуар.

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