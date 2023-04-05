Видео ⟩ Пунтулис: Россия подчеркивает, что Европа не может обойтись без ее культуры

Министр признался, что высоко ценит гражданскую инициативу концертмейстера и скрипачки камерного оркестра Sinfonietta Rīga Марты Спарнини отказаться от исполнения произведений русских авторов во время войны, но это внутреннее чувство каждого, что было бы трудно регулировать какими-либо нормативными актами.

Политик подчеркнул, что политика не должна влиять на содержание культуры и что он как министр никогда этого не делал и никогда не сделает. Пунтулис признался, что если бы он был деятелем искусств, то сам бы выдерживал мораторий на произведения русской культуры.

"Конечно, композитора Петра Чайковского никак нельзя упрекнуть в том, что сейчас делает президент России Владимир Путин, но в то же время Россия гордится тем, насколько она огромна и велика, подчеркивая, что Европе не обойтись без ее великой культуры", - заявил Пунтулис. По его словам, ничего страшного не произойдет, если на время, пока россияне убивают в Украине, будет введен мораторий на выступления деятелей культуры русского происхождения.