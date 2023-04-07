"Будто толкают шкаф с кастрюлями": обозреватель BBC о песне Латвии для "Евровидения"

Севидж говорит: "Aijā в переводе с латышского означает "колыбельная" - и эта песня должна быть успокаивающим средством от ужасов современной жизни. Может быть, я упускаю здесь какой-то важный культурный контекст, но, по моему опыту, колыбельные обычно не наполнены гитарными звуками и беспорядочными барабанными битами, что

звучит так, как будто кто-то толкает шкаф с кастрюлями со скалы.

Динамика песни предполагает, что Sudden Lights являются адептами школы написания песен в стиле Nirvana или Pixies, но им не хватает дикости и насыщенности".

Сэвидж предсказывает, что песня Sudden Lights достаточно хороша для выхода в финал, но перспективы у нее нерадужные.

Напомним, 9 мая этого года в Ливерпуле в 67-й раз пройдет один из самых масштабных и престижных песенных конкурсов в мире - "Евровидение". Латвию представит группа Sudden Lights. Хотя у музыкантов в Латвии огромное число поклонников и многие знают их песни, по прогнозам букмекеров, Латвия не сможет на этот раз выйти в финал. И это уже шестой год подряд.

В начале февраля в ходе конкурса Supernova стало известно, кто будет представлять Латвию на "Евровидении". Два участника - певица Патриша и альтернативная рок-группа Sudden Lights - быстро стали одними из главных фаворитов в оценке букмекерской конторы.

Хотя изначально Патриша была главным фаворитом, после полуфинала ситуация изменилась - вперед вышли Sudden Lights, которые подтвердили свой статус фаворита песней Aijā и получили золотой билет на "Евровидение".

Галерея: Финал Supernova