Налог для отелей вырастет: крупные мероприятия уйдут из Эстонии в Латвию и Литву

В соседних с Эстонией странах налог с оборота для гостиничных заведений составляет от семи до двенадцати процентов, а в Эстонии, согласно планам правительства, он может составить 22 процента. Это сделает процент налога с оборота для гостиничных заведений в Эстонии вторым по величине налогом для гостиничных заведений в Европе после Дании. Рост с нынешних девяти процентов до 22 процентов составит 2,4 раза.

Ставка налога с оборота, применяемая для гостиничных заведений в разных странах Европы. Фото: EHRL

Кяпп хочет, чтобы правительство провело исследование воздействия, которое показало бы, насколько повышение налог с оборота повлияет на спрос и налоговые поступления, и к закрытию какого количества предприятий это приведет, сколько людей потеряют свои рабочие места.

"Мы до сих пор не смогли отразить в ценах сегодняшнюю инфляцию, и если нам придется поднять цены на тринадцать процентов, в дополнение к росту затрат на рабочую силу и повышению цен на другие ресурсы, нам будет необходимо добиться увеличения оборота по крайней мере на восемнадцать процентов по всему сектору, но это нереально, – сказал Кяпп, который также управляет отелем Radisson Collection Hotel Tallinn. – Это будет означать, что все увеличения налога с оборота будет покрываться за счет доходности, но такой прибыли в секторе нет".

Мэр Хаапсалу Урмас Суклес раскритиковал план повышения налог с оборота на своей странице в Facebook, так как это сильно ударит по отелям и гостиницам.