Калвитис: летом люди будут активно менять поставщика природного газа

"Природным газом в Латвии пользуются около 355 000 клиентов, и даже если бы они захотели, обеспечить большую миграцию за эти несколько недель физически невозможно. Я думаю, что очень большая часть населения останется с универсальной услугой", - сказал Калвитис.

Он отметил, что и ранее другие торговцы могли предлагать природный газ домохозяйствам и бороться за клиентов. "Миграция за много лет уже произошла", - сказал он.

По данным опроса Kantar, 38% населения Латвии не информированы о том, что с 1 мая рынок природного газа будет полностью открыт для домохозяйств. При этом 13% опрошенных указали, что они хорошо информированы, а 47% заявили, что "что-то об этом слышали".

В опросе приняли участие 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет.