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Долгая доставка, брак и товары из РФ? Что происходит в онлайн-торговле Латвии

Покупки онлайн. Иллюстративное фото
Покупки онлайн. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

"Такое чувство, что я против своей воли спонсировала Россию", - так описывает свою ситуацию рижанка Виктория, получившая заказанный на латвийском маркетплейсе 220.lv чехол для детского шезлонга. Девушка заподозрила, что он может быть российского производства.

"Я начала гуглить и обнаружила, что этот бренд продается на российских сайтах и указано, что он сделан в России", - поделилась Виктория.

История рижанки - не единственная. По наблюдениям TVNET+, в соцсетях также часто жалуются на задержку доставки товаров, купленных на портале: "Обещали доставку за 4 дня, а реально товар шел гораздо дольше", - написал один из пользователей Facebook.

Дело в том, что многие латвийцы до сих пор воспринимают 220.lv как обычный интернет-магазин, хотя уже около пяти лет это

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