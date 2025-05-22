Долгая доставка, брак и товары из РФ? Что происходит в онлайн-торговле Латвии

"Я начала гуглить и обнаружила, что этот бренд продается на российских сайтах и указано, что он сделан в России", - поделилась Виктория.

История рижанки - не единственная. По наблюдениям TVNET+, в соцсетях также часто жалуются на задержку доставки товаров, купленных на портале: "Обещали доставку за 4 дня, а реально товар шел гораздо дольше", - написал один из пользователей Facebook.