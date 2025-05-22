В Сейме на повышенных тонах обсудили ветропарки

В четверг, 22 мая, Сейм рассматривал общественную инициативу об отказе от строительства ветропарков в Латвии. Дискуссия относительно того, нужны ли в стране ветряные электростанции и в какой степени, была весьма активной.
Инициатива в результате не получила поддержки. За ее приостановку проголосовали 47 депутатов, против - 21 депутат.
Депутат Раймонд Чударс ("Новое единство") сравнил отказ от энергии ветра с отказом от использования холодильников. "Раньше холодильники тоже были новым, необычным продуктом. Теперь они стали частью повседневности", - сказал Чударс.
Он подчеркнул, что ветроэнергетика - это вид генерации, который существует уже несколько десятилетий и используется во многих странах. Тот факт, что в Латвии нет такого количества ветряных мощностей, как в Эстонии, Литве или скандинавских странах, негативно влияет на нашу энергетическую систему, считает Чударс.
В свою очередь депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список") заявил, что в настоящее время об энергетическом секторе говорят много неправды, и это проявляется в том числе в вопросе о ветряных генераторах.
"Этот вопрос не стоял бы на повестке дня, если бы не полный хаос, который сложился исторически. Без стратегии, без ясности в том, каким должен быть [электроэнергетический] портфель Латвии, какой должна быть энергетическая стратегия Латвии, из чего мы хотим производить и куда двигаться", - сказал Кулбергс.
Он отметил, что в Латвии любой желающий может забронировать сеть без платы за резервацию. "Следствием этого является то, что количество бронирований выше, чем доступный объем сетей", - сказал депутат.
На хаос в секторе указала также депутат Линда Матисоне ("Объединенный список"). Она выразила уверенность, что недовольство населения строительством ветряных электростанций вызвано отсутствием энергетической стратегии.
"Государство должно было зарезервировать необходимые мощности, участки и соединения, а также провести централизованную оценку воздействия на окружающую среду, вместо того чтобы позволить резервировать мощности без каких-либо критериев. В результате получился полный хаос", - сказала Матисоне.
Несколько депутатов подчеркнули, что они не против полного запрета ветряных электростанций в Латвии, но нужно обсудить, в какой степени следует развивать этот вид генерации.
"Если сейчас в Латвии есть какой-то ветропарк, нельзя его взрывать или спиливать. Но Латвии не следует идти по тому пути развития ветропарков, по которому она идет сейчас", - подчеркнул депутат Артур Бутанс (Национальное объединение).
На заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и представлениям депутаты без широкого обсуждения остановили дальнейшее развитие вышеуказанной инициативы.
Министр земледелия Арманд Краузе на прошлой неделе, принимая во внимание прозвучавшие в публичном пространстве мнения о реализуемых Latvijas Valsts meži (LVM) аукционах по строительству ветряных парков на принадлежащих государству лесных землях, поручил предприятию прекратить предоставление новых прав на застройку земель застройщикам ветряных электростанций и заключение новых договоров.
Краузе отметил, что строительство ветряных электростанций в государственных лесах необходимо осуществлять, прислушиваясь к мнению общественности и учитывая потребности в ветроэнергетике, добавив, что лес является национальным богатством Латвии, которым необходимо управлять в соответствии с интересами общества и государства.
Краузе отметил, что нынешняя реакция общественности свидетельствует о том, что в процессе принятия решений могли не соблюдаться основные принципы надлежащего управления, поэтому министр распорядился приостановить аукционы до тех пор, пока не будет проведена всесторонняя оценка, включая переоценку их необходимости, потенциального вклада в экономику и влияния на качество жизни общества.
В министерстве также подчеркнули, что распоряжение министра не повлияет на договоры, заключенные ранее.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!