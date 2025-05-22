В Сейме на повышенных тонах обсудили ветропарки

Инициатива в результате не получила поддержки. За ее приостановку проголосовали 47 депутатов, против - 21 депутат.

Депутат Раймонд Чударс ("Новое единство") сравнил отказ от энергии ветра с отказом от использования холодильников. "Раньше холодильники тоже были новым, необычным продуктом. Теперь они стали частью повседневности", - сказал Чударс.

Он подчеркнул, что ветроэнергетика - это вид генерации, который существует уже несколько десятилетий и используется во многих странах. Тот факт, что в Латвии нет такого количества ветряных мощностей, как в Эстонии, Литве или скандинавских странах, негативно влияет на нашу энергетическую систему, считает Чударс.

В свою очередь депутат Андрис Кулбергс ("Объединенный список") заявил, что в настоящее время об энергетическом секторе говорят много неправды, и это проявляется в том числе в вопросе о ветряных генераторах.