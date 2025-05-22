В Литве задумались о железнодорожном маршруте Вильнюс - Даугавпилс

"Чтобы лучше понять необходимость этого маршрута, мы общаемся с представителями бизнеса, латвийским железнодорожным оператором Pasažieru vilciens (Vivi) и другими заинтересованными сторонами. Мы надеемся, что решения будут приняты в ближайшие месяцы", - сказал в комментарии порталу представитель LTG Link Тадас Маркявичюс.

Как писало агентство BNS, ранее LTG Link сообщала, что регулярное железнодорожное сообщение из Вильнюса в Даугавпилс может стартовать весной этого года.

В настоящее время поезд LTG Link ходит до Турмантаса на границе, но планируется продлить этот маршрут примерно на 15 километров до Даугавпилса.

С 27 декабря 2023 года компания LTG Link осуществляет ежедневные рейсы в Ригу, а в 2018 году она выполняла рейсы по выходным во второй по величине город страны Даугавпилс, однако в 2020 году маршрут был прекращен из-за пандемии Covid.