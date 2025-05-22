Единый билет Rīgas satiksme и Pasažieru vilciens станет доступен в июне

Единый билет, стоимость которого составит два евро, позволит жителям использовать его для поездок как в городском общественном транспорте Риги, так и в поездах по территории Риги, или в зоне А железнодорожных маршрутов.

В настоящее время PV совместно с Rīgas satiksmе продолжает работу над всеми техническими решениями, включая модернизацию системы продажи билетов, технологические тесты и тесты пользовательского опыта. Параллельно готовятся и другие необходимые условия, чтобы обеспечить плавное и понятное для клиентов введение билетов.

Единый билет будет доступен на сайте PV vivi.lv и в мобильном приложении. В будущем планируется, что билет будут предлагать и другими партнерами, например, Mobilly, Bezrindas.lv и другие продавцы электронных билетов.