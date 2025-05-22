Фото В Салацгриве снесен старый мост, построены все опоры нового

LVC напоминает, что грузовой транспорт весом не более 44 тонн может передвигаться по дорогам Латвии без специального разрешения и согласования маршрута. Контроль за дорожным движением, включая контроль за соблюдением правил дорожного движения, осуществляет Государственная полиция. LVC также предоставляет Госполиции информацию с весового оборудования.

Как уже сообщалось, с 30 августа 2024 года движение через реку Салаца в Салацгриве осуществляется по временному мосту, грузоподъемность которого изначально была установлена ​​до 52 тонн, однако с 28 февраля 2025 года транспорту грузоподъемностью более 44 тонн запрещено пересекать Салацу по временному мосту. Планируется, что временный мост будет использоваться для движения транспорта до осени 2025 года, когда планируется завершить строительные работы на новом мосту.

Существующий мост через реку Салаца полностью снесен, а на его месте строится новый четырехпролетный железобетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками. По обеим сторонам моста в подмостовой части планируется обустроить пешеходные тротуары. Со стороны Айнажи подмостовой тротуар будет соединен с существующей конструкцией тротуара, построенного вдоль реки Салаца, на рижской стороне тротуар будет создан локально, а в его конце будут построены новые лестницы. На мосту также будет построена пешеходная инфраструктура.

Мост через реку Салаца расположен на Таллиннском шоссе и является частью Европейской транспортной сети (TEN-T), а также частью европейского автомагистрального маршрута E67 или участка Via Baltica, который обеспечивает местные и международные перевозки, а также военную мобильность.