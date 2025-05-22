Фото В Салацгриве снесен старый мост, построены все опоры нового

В Салацгриве уже построены все опоры нового моста через Салацу, а балки пролетного строения соединены наполовину, сообщили представители предприятия Latvijas valsts ceļi (LVC).
LVC информирует, что старый мост через Салацу снесен, продолжается строительство нового моста. Планируется, что к концу июля балки будут соединены полностью, и строители приступят к установке опалубки и арматуры для устройства проезжей части моста и пешеходных тротуаров.
На время работ по строительству нового моста через Салацу движение в Салацгриве организуется по временному мосту. В начале мая временный мост на неделю был закрыт, чтобы провести укрепления покрытия проезжей части - на имеющемся покрытии были установлены новые металлические пластины. Ремонтные работы обошлись в 165 000 евро.
LVC отмечает, что после установки новых металлических пластин временный настил моста стал ровным, что также снизило шум, создаваемый проезжающими по мосту автомобилями.
В целях минимизации нарушений при эксплуатации временного моста через Салацу с конца февраля текущего года запрещается проезд большегрузных транспортных средств с фактической массой более 44 тонн через Салацу по временному мосту в Салацгриве. Однако в LVC подчеркивают, что водители по-прежнему часто нарушают правила дорожного движения и ограничения.
По данным весового пункта LVC, расположенного на Таллиннском шоссе (А1) в Витрупе, в апреле было выявлено 100 случаев, когда масса грузового транспорта превышала 52 тонны, в том числе две трети выявленных грузовиков двигались в направлении из Риги в Салацгриву, а одна треть - в направлении Риги.
LVC напоминает, что грузовой транспорт весом не более 44 тонн может передвигаться по дорогам Латвии без специального разрешения и согласования маршрута. Контроль за дорожным движением, включая контроль за соблюдением правил дорожного движения, осуществляет Государственная полиция. LVC также предоставляет Госполиции информацию с весового оборудования.
Как уже сообщалось, с 30 августа 2024 года движение через реку Салаца в Салацгриве осуществляется по временному мосту, грузоподъемность которого изначально была установлена до 52 тонн, однако с 28 февраля 2025 года транспорту грузоподъемностью более 44 тонн запрещено пересекать Салацу по временному мосту. Планируется, что временный мост будет использоваться для движения транспорта до осени 2025 года, когда планируется завершить строительные работы на новом мосту.
Существующий мост через реку Салаца полностью снесен, а на его месте строится новый четырехпролетный железобетонный балочный мост с новыми опорами и стальными балками. По обеим сторонам моста в подмостовой части планируется обустроить пешеходные тротуары. Со стороны Айнажи подмостовой тротуар будет соединен с существующей конструкцией тротуара, построенного вдоль реки Салаца, на рижской стороне тротуар будет создан локально, а в его конце будут построены новые лестницы. На мосту также будет построена пешеходная инфраструктура.
Мост через реку Салаца расположен на Таллиннском шоссе и является частью Европейской транспортной сети (TEN-T), а также частью европейского автомагистрального маршрута E67 или участка Via Baltica, который обеспечивает местные и международные перевозки, а также военную мобильность.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!