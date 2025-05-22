От 18 до 777 евро. Какую компенсацию за парковку получали депутаты Рижской думы?

Это самая высокая компенсация за два последних года. В целом в 2023 году чуть больше половины депутатов столичной думы получили компенсацию за парковку и общественный транспорт.

Еще 700 евро было выплачено депутату Алии Турлае, а 600-700 евро в течение двух лет - Нилу Йостсу, Зане Пуполе и Юстине Пантелеевой.

Восемь депутатов получили более 500 евро компенсации: Константин Чекушинс, Мирослав Кодис, Мартиньш Звейниекс, Мирослав Митрофановс, Инна Джери, Рита Нашениеце, Игорь Клявиньш и Селина Ванцане.

Остальные депутаты за два года получили менее 500 евро в качестве компенсации за парковку.

Самую маленькую компенсацию в 2023-2024 годах запросил и получил депутат Яков Рафальсонс, которому заплатили 18,93 евро за использование парковочного места.

Ни мэр Риги Вилнис Кирсис, ни его заместители Линда Озола и Эдвард Ратниекс не получали компенсации за парковку и использование общественного транспорта.

Как пояснили агентству LETA в Рижской думе, такие компенсации разрешены законом о статусе депутата Рижской думы, и они выплачиваются в соответствии с принятым Рижской думой порядком обеспечения условий для деятельности депутатов Рижской думы.

Компенсации выплачивались и в предыдущих созывах думы.