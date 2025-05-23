Tet оштрафовали на 14 000 евро за нарушение правил информирования клиентов

Озола подчеркивает, что краткое содержание должно выдаваться и в случаях, когда предлагается индивидуализированная услуга, а также при заключении дистанционных договоров.

По результатам проверок SPRK, в центрах обслуживания клиентов краткое содержание договора часто передается устно, однако потребители имеют право получить его в письменной или электронной форме, а оператор обязан это обеспечить. В 2025 году SPRK продолжает надзор за операторами, в том числе путем проверок на местах.

В прошлом году SPRK определила проверку краткого содержания договоров как приоритет в надзоре за операторами электронных коммуникаций.

Для проверок были выбраны компании, которые обеспечивают не менее 15% всех подключений в любой из категорий услуг: Tet, SIA Latvijas Mobilais Telefons, SIA Tele2, SIA Bite Latvija и SIA Balticom. Места проверок определялись произвольно, с учетом количества жителей - потенциальных пользователей услуг.

Ранее сообщалось, что в прошлом году группа Tet работала с оборотом в 321,365 млн евро, что на 10,2% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом прибыль группы выросла на 63,2% и составила 18,027 млн евро.

Сам Tet показал оборот в 185,389 млн евро, что на 1% меньше, чем в 2023 году, а прибыль снизилась на 35,3% и составила 12,288 млн евро.

Компания Tet принадлежит государству в лице SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (51%) и дочерней компании телекоммуникационного концерна Telia Company - Tilts Communications (49%).