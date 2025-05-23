Tet оштрафовали на 14 000 евро за нарушение правил информирования клиентов

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) наложила на оператора электронных коммуникаций SIA Tet административный штраф в размере 14 000 евро за невыдачу потребителям краткого содержания договоров на оказание услуг до их заключения, включая дистанционные. Об этом агентству LETA сообщили в SPRK.
Tet обязан уплатить назначенный штраф, который поступит в государственный бюджет, отметили в комиссии.
С декабря 2020 года операторы электронных коммуникаций обязаны предоставлять потребителям краткое содержание договоров до подписания соглашений о предоставлении услуг.
В рамках надзорных мероприятий в 2024 году SPRK выявила различного рода недостатки в документах операторов. Проверка в клиентских центрах пяти крупнейших операторов показала, что краткое содержание договоров часто не соответствует требованиям нормативных актов.
В случае Tet в августе 2024 года было начато административное производство за нарушение требований закона об электронных коммуникациях. Компании был назначен штраф, который она обжаловала в суде.
Однако Рижский городской суд 27 февраля 2025 года оставил решение SPRK в силе и отклонил жалобу Tet. Компания подала апелляцию, но 19 мая 2025 года Латгальский окружной суд отказал в возбуждении апелляционного производства. Это решение не подлежит обжалованию и вступило в силу в день оглашения.
Председатель правления SPRK Алда Озола призывает жителей перед подписанием договоров на услуги мобильной связи, интернета или телевидения внимательно ознакомиться с кратким содержанием, подготовленным оператором.
Озола подчеркивает, что краткое содержание должно выдаваться и в случаях, когда предлагается индивидуализированная услуга, а также при заключении дистанционных договоров.
По результатам проверок SPRK, в центрах обслуживания клиентов краткое содержание договора часто передается устно, однако потребители имеют право получить его в письменной или электронной форме, а оператор обязан это обеспечить. В 2025 году SPRK продолжает надзор за операторами, в том числе путем проверок на местах.
В прошлом году SPRK определила проверку краткого содержания договоров как приоритет в надзоре за операторами электронных коммуникаций.
Для проверок были выбраны компании, которые обеспечивают не менее 15% всех подключений в любой из категорий услуг: Tet, SIA Latvijas Mobilais Telefons, SIA Tele2, SIA Bite Latvija и SIA Balticom. Места проверок определялись произвольно, с учетом количества жителей - потенциальных пользователей услуг.
Ранее сообщалось, что в прошлом году группа Tet работала с оборотом в 321,365 млн евро, что на 10,2% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом прибыль группы выросла на 63,2% и составила 18,027 млн евро.
Сам Tet показал оборот в 185,389 млн евро, что на 1% меньше, чем в 2023 году, а прибыль снизилась на 35,3% и составила 12,288 млн евро.
Компания Tet принадлежит государству в лице SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (51%) и дочерней компании телекоммуникационного концерна Telia Company - Tilts Communications (49%).
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