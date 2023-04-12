Одинокий реновированный подъезд в Пурвциемсе – полярные мнения жильцов

К концу разговора Александр признался, что подозревает тех, кто занимался этой реновацией, в коррупции: "Мне кажется, здесь кто-то просто попилил деньги".

После интервью с недовольным жильцом RUS TVNET коротко переговорил на месте с человеком, который представился "членом жилищного правления этого дома" (тоже Александр). По его словам, он лично занимался этой реновацией.

Однако позднее он отказался разговаривать, указав, что очень занят, и дал свой номер телефона. Спустя месяц звонков и обещаний Александр так и не ответил на вопросы редакции.

Как недавно рассказывал онлайн-журнал Klik, в разработанном Министерством экономики информативном сообщении "Долгосрочная стратегия восстановления зданий" указано, что латвийский многоквартирный жилой фонд состоит из 38,6 тысячи зданий общей площадью 54,4 миллиона квадратных километров, большая часть из которых построена до 1993 года.

По оценке экспертов, эффективным с точки зрения расходов образом можно восстановить 70% сектора зданий Латвии, что составит порядка 27 000 многоквартирных домов общей площадью 38 миллионов квадратных километров.

Несколько лет назад было подсчитано, что для восстановления многоквартирных домов необходимы финансы в размере 7,54 миллиарда евро.

В распоряжении Министерства экономики нет общей картины технического состояния многоквартирных домов Латвии. Она может стать известна в 2031 году. Почему почти через восемь лет? Потому что в середине июня 2021 года были изданы новые правила Кабинета министров по поводу технического обслуживания зданий, которые устанавливают, что техническое обследование многоквартирного жилого дома, в котором внимание обращается на несущие конструкции по всему зданию в плане механической крепости, стабильности и безопасности использования, нужно проводить не реже одного раза в десять лет.