Одинокий реновированный подъезд в Пурвциемсе – полярные мнения жильцов

Те, кто живет или часто бывает в рижском микрорайоне Пурвциемс, возможно, видели такую необычную картину: среди привычных всем типовых девятиэтажек своим видом выделяется новенький, реновированный подъезд. Выглядит эффектно, но сразу возникает вопрос – почему из всего двора реновирован только он?
Речь о доме по адресу: ул. Дзелзавас, 67. Прочитав табличку под номером дома, можно узнать, что в нем были проведены мероприятия по улучшению энергоэффективности. Согласно табличке, теперь дом не только экономит отопительную энергию, но и уменьшает выброс парниковых газов в атмосферу.
RUS TVNET спросил жильцов, довольны ли они этими изменениями.
Ремонт, длившийся полгода, закончили в прошлом году. "Я, например, не жалею", - говорит Мария. Она одна из тех, кто дал свое согласие на реновацию. "У нас были собрания с жильцами, мы собирали подписи, долго искали, кто будет реновацию делать, взяли кредит и теперь выплачиваем".
Как указали жильцы, реновация оказалась недешевая – 10 000 евро с каждой квартиры. Кредит жильцы взяли на 20 лет, то есть каждый месяц выплачивать нужно примерно 50 евро.
"Я общалась с соседями, у нас самое дешевое отопление сейчас – один месяц у нас было 225 евро, а у них 300 с чем-то. У соседей отопление включили в октябре, а у нас только в ноябре, потому что и так было тепло", – говорит жительница реновированного подъезда. "Раньше не было тепло. У меня угловая квартира, и у ребенка в комнате до реновации было 16 градусов, а в туалете вообще 13 – это ненормально", – вспоминает она.
Однако не все жильцы дома разделяют мнение Марии.
"В квартире стало душно, а вообще тепло было всегда, окна теперь слишком глубоко, и у нас меньше света", – оппонирует Александр. Как и Мария, он участвовал в собраниях жильцов, но был разочарован тем, как проходило обсуждение этого проекта.
"Все было абстрактно и в общих чертах. Говорили, что все будет хорошо, а что конкретно будут делать – не говорили. Даже никакого нарисованного плана нам не показали, – утверждает Александр. – В итоге просто обшили дом утеплителем, никакие трубы, кроме сливных, не поменяли. Но непонятно даже, что внутри этого утеплителя и насколько это безопасно для здоровья".
По его мнению, реновация не окупается: "Мы платим на 100 евро меньше три месяца в году, а весь год платим дополнительно по 50 евро в месяц, вот и посчитайте. В соседних домах ведь тоже хотели провести такую же реновацию, но они отказались, а у нас большинство почему-то согласилось – на мой взгляд, пожилых людей, которых здесь живет немало, просто обманули. Большинство подъезда в итоге подписалось "за".
Александр был также недоволен и тем, как проходили работы. "У нас рядом с домом росли розы – перед ремонтом их все вырубили. Рабочие выливали строительную воду прямо в грунт, – рассказывает он. – Все застекленные балконы заставили снести, на первом этаже запретили ставить решетки".
К концу разговора Александр признался, что подозревает тех, кто занимался этой реновацией, в коррупции: "Мне кажется, здесь кто-то просто попилил деньги".
После интервью с недовольным жильцом RUS TVNET коротко переговорил на месте с человеком, который представился "членом жилищного правления этого дома" (тоже Александр). По его словам, он лично занимался этой реновацией.
Однако позднее он отказался разговаривать, указав, что очень занят, и дал свой номер телефона. Спустя месяц звонков и обещаний Александр так и не ответил на вопросы редакции.
Как недавно рассказывал онлайн-журнал Klik, в разработанном Министерством экономики информативном сообщении "Долгосрочная стратегия восстановления зданий" указано, что латвийский многоквартирный жилой фонд состоит из 38,6 тысячи зданий общей площадью 54,4 миллиона квадратных километров, большая часть из которых построена до 1993 года.
По оценке экспертов, эффективным с точки зрения расходов образом можно восстановить 70% сектора зданий Латвии, что составит порядка 27 000 многоквартирных домов общей площадью 38 миллионов квадратных километров.
Несколько лет назад было подсчитано, что для восстановления многоквартирных домов необходимы финансы в размере 7,54 миллиарда евро.
В распоряжении Министерства экономики нет общей картины технического состояния многоквартирных домов Латвии. Она может стать известна в 2031 году. Почему почти через восемь лет? Потому что в середине июня 2021 года были изданы новые правила Кабинета министров по поводу технического обслуживания зданий, которые устанавливают, что техническое обследование многоквартирного жилого дома, в котором внимание обращается на несущие конструкции по всему зданию в плане механической крепости, стабильности и безопасности использования, нужно проводить не реже одного раза в десять лет.
Таким образом, последний срок осмотра здания – 2031 год, и тогда мы должны иметь четкое представление о состоянии многоквартирных домов в Латвии.
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