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Даугава пенится больше обычного - есть ли основания для беспокойства?

rus.tvnet.lv
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Фото: Ieva Čīka/LETA

По мере того, как паводковые воды, богатые органическими соединениями, переливаются через водосбросы Даугавской ГЭС, речная вода может становиться более пенистой, поясняет Государственная служба окружающей среды (VVD).

В последние дни в соцсетях люди выражали обеспокоенность пеной, которую можно заметить в воде Даугавы в Риге. Схожая ситуация наблюдалась также вниз по течению от Кегумской ГЭС.

Как пояснила глава отдела по связям с общественностью VVD Айя Ялинска, нет никаких оснований для беспокойства и опасений по поводу какого-либо химического загрязнения Даугавы. Паводковые воды смывают органические вещества с затопленных территорий. При прохождении через ГЭС такая вода может становиться чуть более пенистой.

​Как подтвердила пресс-секретарь AS Latvenergo Ивита Бидере, в настоящее время приток воды очень большой, и Даугавская ГЭС все чаще сбрасывает воду через водосливные затворы.

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