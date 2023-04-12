Даугава пенится больше обычного - есть ли основания для беспокойства?

По мере того, как паводковые воды, богатые органическими соединениями, переливаются через водосбросы Даугавской ГЭС, речная вода может становиться более пенистой, поясняет Государственная служба окружающей среды (VVD).
В последние дни в соцсетях люди выражали обеспокоенность пеной, которую можно заметить в воде Даугавы в Риге. Схожая ситуация наблюдалась также вниз по течению от Кегумской ГЭС.
Kurš izlēja šampūnu Daugavā? Jeb, kas tās par putām? pic.twitter.com/5S17ntEzwH— Pilsētas Dzīve (@Pilsetasdzive) April 11, 2023
Как пояснила глава отдела по связям с общественностью VVD Айя Ялинска, нет никаких оснований для беспокойства и опасений по поводу какого-либо химического загрязнения Даугавы. Паводковые воды смывают органические вещества с затопленных территорий. При прохождении через ГЭС такая вода может становиться чуть более пенистой.
Как подтвердила пресс-секретарь AS Latvenergo Ивита Бидере, в настоящее время приток воды очень большой, и Даугавская ГЭС все чаще сбрасывает воду через водосливные затворы.
‼️ Iedzīvotāju satraukumam par putām Daugavā nav pamata, jo lielās caurplūdes dēļ, vērojama ūdenī esošo organisko vielu uzputošanās. pic.twitter.com/QIcoga6QAR— VVD (@videsdienests) April 11, 2023
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!