Даугава пенится больше обычного - есть ли основания для беспокойства?

В последние дни в соцсетях люди выражали обеспокоенность пеной, которую можно заметить в воде Даугавы в Риге. Схожая ситуация наблюдалась также вниз по течению от Кегумской ГЭС.

Kurš izlēja šampūnu Daugavā? Jeb, kas tās par putām? pic.twitter.com/5S17ntEzwH — Pilsētas Dzīve (@Pilsetasdzive) April 11, 2023

Как пояснила глава отдела по связям с общественностью VVD Айя Ялинска, нет никаких оснований для беспокойства и опасений по поводу какого-либо химического загрязнения Даугавы. Паводковые воды смывают органические вещества с затопленных территорий. При прохождении через ГЭС такая вода может становиться чуть более пенистой.

​Как подтвердила пресс-секретарь AS Latvenergo Ивита Бидере, в настоящее время приток воды очень большой, и Даугавская ГЭС все чаще сбрасывает воду через водосливные затворы.

‼️ Iedzīvotāju satraukumam par putām Daugavā nav pamata, jo lielās caurplūdes dēļ, vērojama ūdenī esošo organisko vielu uzputošanās. pic.twitter.com/QIcoga6QAR — VVD (@videsdienests) April 11, 2023