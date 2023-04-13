Фото ⟩ Выбил стекло в синагоге и осквернил кладбище: в Даугавпилсе задержан вандал

В ночь на пятницу, 7 апреля, в даугавпилсскую полицию поступила информация от коллег из Государственной полиции о том, что в городской синагоге совершен акт вандализма - разбито окно. После изучения записей камер видеонаблюдения был установлен предполагаемый виновник. Вся информация также была передана в Государственную полицию. Через несколько часов этот человек вновь попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции самоуправления задержали мужчину 1975 года рождения и передали его сотрудникам Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

Во вторник, 11 апреля, в полицию самоуправления поступила информация о случаях вандализма в центре города, а также об осквернении памятника Андрею Пумпурсу. После проверки записей с камер видеонаблюдения было установлено, что виновником является тот же человек, который ранее был задержан за вандализм в синагоге. Информация была передана в Госполицию.

В среду, 12 апреля, в соцсетях появились фотографии, свидетельствующие об актах вандализма на кладбище немецких солдат. Принимая во внимание совпадающие признаки правонарушений, муниципальная полиция нашла и задержала вышеупомянутого человека. Задержанный был передан сотрудникам Государственной полиции.