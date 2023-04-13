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Видео ⟩ Это случилось! В орлином гнезде в Дурбе вылупился первый птенец

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Орлиное гнездо в Дурбе. Милда и Волдис
Орлиное гнездо в Дурбе. Милда и Волдис Фото: Ekrānuzņēmums no video/LDF

В орлином гнезде в Дурбе, происходящее в котором в прямом эфире транслирует Латвийский фонд природы, в четверг, 13 апреля, вылупился первый птенец.

В ожидании прибавления в семье, Волдис еще днем принес небольшую рыбу, которую Милда спрятала в гнезде среди травы и веток, чтобы первый прием пищи был обеспечен заранее.

Напомним, в этом сезоне в орлином гнезде было отложено три яйца.

Первое яйцо было отложено к вечеру 8 марта, второе - после полудня 11 марта, а время появления третьего яйца неизвестно. Этой весной яйца находятся глубоко в гнезде, поэтому их трудно сосчитать, но когда Милда, самка орлана, перевернула яйца, стало видно, что их три.

Этой весной обе птицы по очереди высиживают яйца. Самец Волдис также регулярно доставляет пищу: например, рыбу или даже куриную голову, вероятно, откушенную лисой и найденную орланом в близлежащем районе. Обе птицы также добавляют в гнездо еловые ветки и сухие пучки сена, чтобы утеплить свой дом.

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