На ферме в Техасе произошел пожар: погибли 18 000 коров

Власти считают, что причиной взрыва могло стать оборудование на ферме. Правоохранительные органы Техаса заявили, что получили сообщение о пожаре на ферме в понедельник, 10 апреля, примерно в 19:21.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи, они обнаружили в ловушке одного человека, которого пришлось спасать и доставлять в больницу в критическом состоянии.

Институт защиты животных в Вашингтоне заявил, что если количество погибших животных подтвердится, то это станет самым смертоносным пожаром на ферме с 2013 года.

В период с 2018 по 2021 год в США в результате пожаров погибло почти три миллиона сельскохозяйственных животных.