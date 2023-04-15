Фото и видео ⟩ В Кулдиге рыба уже "летает"

Посмотреть на "летающую рыбу" ежегодно устремляется большое количество людей, однако многие ли знают причину прыжков вимбы?

Оказывается, наблюдаемое ежегодно весной и осенью необычное поведение рыбы можно объяснить очень просто -

вимба отправляется на поиски лучшего места для нереста.

Направляясь на места нереста в верхней части Вентас-Румбы, она пытается преодолеть сам двухметровый водопад, прыгая в воздух.

Те рыбки, которые преодолели водопад, откладывают икру в более благоприятном и безопасном месте. Поэтому и потомство у этих рыб обычно больше.

Галерея: Ежегодное выступление "летающей рыбы" в Кулдиге