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Фото и видео ⟩ В Кулдиге рыба уже "летает"

rus.tvnet.lv
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Фото: Reuters/ScanPix

В Кулдиге уже началось выступление рыбы - она прыгает как сумасшедшая. На это необычное зрелище приезжают посмотреть сотни жителей и гостей города, сообщает местное самоуправление.

Посмотреть на "летающую рыбу" ежегодно устремляется большое количество людей, однако многие ли знают причину прыжков вимбы?

Оказывается, наблюдаемое ежегодно весной и осенью необычное поведение рыбы можно объяснить очень просто -

вимба отправляется на поиски лучшего места для нереста.

Направляясь на места нереста в верхней части Вентас-Румбы, она пытается преодолеть сам двухметровый водопад, прыгая в воздух.

Те рыбки, которые преодолели водопад, откладывают икру в более благоприятном и безопасном месте. Поэтому и потомство у этих рыб обычно больше.

Галерея: Ежегодное выступление "летающей рыбы" в Кулдиге

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