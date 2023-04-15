Фото и видео ⟩ В Кулдиге рыба уже "летает"

В Кулдиге уже началось выступление рыбы - она прыгает как сумасшедшая. На это необычное зрелище приезжают посмотреть сотни жителей и гостей города, сообщает местное самоуправление.
Посмотреть на "летающую рыбу" ежегодно устремляется большое количество людей, однако многие ли знают причину прыжков вимбы?
Оказывается, наблюдаемое ежегодно весной и осенью необычное поведение рыбы можно объяснить очень просто -
вимба отправляется на поиски лучшего места для нереста.
Направляясь на места нереста в верхней части Вентас-Румбы, она пытается преодолеть сам двухметровый водопад, прыгая в воздух.
Те рыбки, которые преодолели водопад, откладывают икру в более благоприятном и безопасном месте. Поэтому и потомство у этих рыб обычно больше.
Галерея: Ежегодное выступление "летающей рыбы" в Кулдиге
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