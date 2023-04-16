Украина: контрнаступление начнется "в ближайшее время"

Аналитики разведки США также дали "мрачную оценку" перспектив контратаки, согласно просочившимся документам Пентагона. Об этом ранее сообщала The Washington Post.

Кроме того, обнародованные документы содержали информацию о подготовке украинских войск, поставках в Украину западной техники и потерях с обеих сторон. После публикации материалов источники CNN в Киеве заявили об изменении плана контрнаступления.

Позже украинские и американские официальные лица опровергли эту информацию. В частности, глава Минобороны США заявил, что секретность плана контратаки не была нарушена из-за утечки информации из Пентагона.

"У них есть отличный план, но только президент [Владимир] Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", - сказал он.