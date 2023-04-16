Украина: контрнаступление начнется "в ближайшее время"

Несмотря на недавние утечки секретной информации из Пентагона, Украина вот-вот начнет свое долгожданное контрнаступление.
Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление "в ближайшее время", заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на брифинге в Вашингтоне.
"Ничто не повлияет и не изменит наши планы на контрнаступление. Наша цель - победа, наша цель - освобождение украинских территорий в границах 1991 года. Соединенные Штаты абсолютно нас поддерживают", - сказал он.
Премьер-министр Украины заявил, что во время своего визита в США обсудил с министром обороны США и другими официальными лицами "многие важные стратегические вопросы".
Несколько дней назад Шмыгаль сказал, что
контратаку можно отложить до лета, ведь от этого зависит дальнейший ход войны, и Киев должен быть готов к ней на 100%.
Как сообщал Bloomberg, Евросоюз (ЕС) предлагает разделить наступление на две фазы, поскольку у Украины недостаточно вооружений для прорыва российской обороны.
На первом этапе Киеву рекомендуется отодвинуть фронт примерно на 30 километров вперед, чтобы артиллерия могла поразить линии снабжения российских войск, сообщает Bloomberg.
Полномасштабное контрнаступление будет проведено уже в 2024 году. Более позднее начало наступления также позволит Киеву получить дополнительную технику из стран НАТО.
Аналитики разведки США также дали "мрачную оценку" перспектив контратаки, согласно просочившимся документам Пентагона. Об этом ранее сообщала The Washington Post.
Кроме того, обнародованные документы содержали информацию о подготовке украинских войск, поставках в Украину западной техники и потерях с обеих сторон. После публикации материалов источники CNN в Киеве заявили об изменении плана контрнаступления.
Позже украинские и американские официальные лица опровергли эту информацию. В частности, глава Минобороны США заявил, что секретность плана контратаки не была нарушена из-за утечки информации из Пентагона.
"У них есть отличный план, но только президент [Владимир] Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", - сказал он.
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