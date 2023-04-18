Дидрихсоне избавилась от прически, вызвавшей шквал критики

В воскресенье, 16 апреля, Элина Дидрихсоне объявила своим подписчикам, что готова отказаться от своих черно-белых афролоконов и вернуться к своему обычному образу.

Дидрихсоне поделилась процессом удаления искусственных прядей, а также показала своим подписчикам, как выглядят ее натуральные волосы.

Фото: instagram/didrihsoonee

На следующий день Элина не скрывала радости относительно состояния своих волос, отметив, что оно не ухудшилось из-за искусственных прядей.

Мы уже сообщали, что смена имиджа Дидрихсоне вызвала шквал критики в соцсетях. Ее прическа стала самой обсуждаемой темой в последнее время. Несколько фолловеров сочли, что новый образ Элине идет, другие же высмеивали ее, посчитав, что трансформация не удалась, и даже называли прическу "половой тряпкой".

RUS TVNET уже сообщал, что имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а вместе с мужем Наурисом - в поле зрения социальной службы и Инспекции по защите прав детей.