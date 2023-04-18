Дидрихсоне избавилась от прически, вызвавшей шквал критики

Скандальный инфлюенсер и торговец одеждой Элина Дидрихсоне в конце марта удивила визуальным преображением. Теперь она вернулась к своему прежнему облику.
В воскресенье, 16 апреля, Элина Дидрихсоне объявила своим подписчикам, что готова отказаться от своих черно-белых афролоконов и вернуться к своему обычному образу.
Дидрихсоне поделилась процессом удаления искусственных прядей, а также показала своим подписчикам, как выглядят ее натуральные волосы.
На следующий день Элина не скрывала радости относительно состояния своих волос, отметив, что оно не ухудшилось из-за искусственных прядей.
Мы уже сообщали, что смена имиджа Дидрихсоне вызвала шквал критики в соцсетях. Ее прическа стала самой обсуждаемой темой в последнее время. Несколько фолловеров сочли, что новый образ Элине идет, другие же высмеивали ее, посчитав, что трансформация не удалась, и даже называли прическу "половой тряпкой".
RUS TVNET уже сообщал, что имя Дидрихсоне фигурировало в нескольких скандалах, вызвавших широкий общественный резонанс. Она неоднократно попадала в поле зрения Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Службы государственных доходов (VID), а вместе с мужем Наурисом - в поле зрения социальной службы и Инспекции по защите прав детей.
Широко обсуждались и привычки Элины как водителя (она ездила, не пристегиваясь ремнем безопасности), а также видеоролики с сыном, вызвавшие бурные обсуждения.
Дидрихсоне также получила выговор за то, что не использовала хештег #reklāma в Instagram, где она активно рекламирует одежду. Время от времени звучат и другие жалобы - к примеру, несколько женщин утверждают, что при покупке одежды их просили заплатить наличными, а чек не выдали. Существуют претензии и к системе возврата товара.
В прошлом году Дидрихсоне также участвовала в создании политической партии Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте", где значилась под 29-м номером. Элина и ее муж Наурис являются членами религиозной организации "Благая весть" (Prieka vēsts) и часто появляются на ее мероприятиях.
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