На небе все чаще начинают появляться таинственные спирали - что случилось?

Эта спираль является последним примером так называемых спиралей SpaceX, и она становится довольно распространенной во многих частях мира. Спирали образуются, когда ракетное топливо из вращающегося верха Falcon 9 входит в космос и замерзает. Удивленным жителям Земли спирали становятся видимыми, потому что они отражают свет Солнца.

Эта спираль в небе Аляски была замечена и снята 15 апреля около полуночи по местному времени. Видео показывает, как спираль превращается из яркой точки в объект, похожий на спиральную галактику, а затем постепенно исчезает в небытие. Ее было видно около семи минут.

"Я был очень удивлен и сбит с толку, когда впервые увидел яркий свет, идущий ко мне с северного горизонта вдалеке. Сначала я подумал, что это самолет, летящий сквозь облака, но потом он очень быстро закрутился и стал расти", - рассказал астрофотограф Space Weather Тодд Селат.

Фото: AP/Scanpix

Спираль образовалась из ракетного топлива Falcon 9, выпущенного тремя часами ранее на космической базе в Калифорнии. 51 спутник Starlink успешно доставлен на околоземную орбиту с помощью ракеты.

Правда, не все запуски ракет заканчиваются спиралями, но в последние годы они становятся все более частым явлением.