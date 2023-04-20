Видео ⟩ В Кулдиге пара аистов обустроилась на буровой установке и не хочет "переезжать"

Люди начали сообщать, что пара птиц начала строить свой новый дом на буровой установке еще в прошлую пятницу. Гнездо становилось все больше и больше, вызывая беспокойство как у строителей, так и у муниципалитета.

Доктор биологических наук Мара Янаус говорит, что еще не поздно, поскольку яйца еще не отложены.

"Нельзя позволить им здесь остаться, надо как можно скорее отпугнуть их от этого места, чтобы они построили жилье в другом. На то, чтобы построить новое гнездо, у аистов уходит неделя. И тогда они смогут снова начать свою семейную жизнь и все может быть хорошо", - отмечает Янаус.

Чтобы аистам не приходилось далеко искать свой следующий дом, муниципалитет решил предложить им тополь, растущий в парке рядом с культурным центром.

Пока попытки спугнуть птиц не увенчались успехом. Не помогло и то, что строительная буровая установка работала. Она напугала птиц, однако они не стали уходить из гнезда. Работы продолжатся, и буровую установку поэтапно демонтируют.