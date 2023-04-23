Фото ⟩ В Японию вернулся фестиваль плачущих младенцев

В Японии впервые после пандемии произошел фестиваль плачущих младенцев. Это соревнования в том, какой ребенок в руках людей начнет плакать первым, сообщает газета The Guardian.
Фестиваль плачущих малышей - вековая традиция. Считается, что этот ритуал обеспечит младенцам хорошее здоровье.
Последние четыре года фестиваль не проходил из-за Covid-пандемии.
Фото: фестиваль плачущих младенцев в Японии
#Japan— AFP Photo (@AFPphoto) April 23, 2023
Japan's 'crying baby sumo' festival returns after pandemic #AFP
📸 Philip FONG #AFP pic.twitter.com/VfudNDtEd6
Малышей держат в руках родители, на них надеты костюмы сумо.
На работниках маски демонов, которыми они и пытаются заставить младенцев заплакать.
"Мы можем определить состояние здоровья малышей, слушая, как они плачут.
Сегодня она может заволноваться и много не заплакать, но я хочу услышать, насколько она здорово плачет", - сказала мама восьмимесячной девочки Хисае Ватанабе.
В фестивале участвовало 64 ребенка, сообщают организаторы.
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