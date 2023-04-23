Фото ⟩ В Японию вернулся фестиваль плачущих младенцев

Фестиваль плачущих малышей - вековая традиция. Считается, что этот ритуал обеспечит младенцам хорошее здоровье.

Последние четыре года фестиваль не проходил из-за Covid-пандемии.

Фото: фестиваль плачущих младенцев в Японии

Малышей держат в руках родители, на них надеты костюмы сумо.

На работниках маски демонов, которыми они и пытаются заставить младенцев заплакать.

"Мы можем определить состояние здоровья малышей, слушая, как они плачут.

Сегодня она может заволноваться и много не заплакать, но я хочу услышать, насколько она здорово плачет", - сказала мама восьмимесячной девочки Хисае Ватанабе.

В фестивале участвовало 64 ребенка, сообщают организаторы.