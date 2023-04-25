"Надеемся, что Латвия будет гордиться нами": Sudden Lights об участии в "Евровидении"

На вопрос, как они себя чувствуют перед тем, как отправиться в путь, представители Sudden Lights cсказали: "Ощущения хорошие, проделана большая работа, за что мы должны сказать огромное спасибо нашей команде. Мы уверены в выбранном нами пути и в ценностях, которые представляет наша песня и выступление".

По поводу оценки букмекеров, которые говорят, что Латвии вряд ли удастся преодолеть полуфинальный барьер, они заявили:

"Мы мало думаем о прогнозах букмекеров, на них мы не можем повлиять".

"Мы думаем о нашей песне, о нашем выступлении и о том, как передать эмоции песни зрителям. Никто не знает, что произойдет дальше. И во многом мы уже победители, потому что наша песня будет исполнена перед этой огромной аудиторией, и мы не сомневаемся, что наше послание дойдет до многих слушателей по всей Европе.

Это, несомненно, будет большим шагом в нашей профессиональной деятельности, и мы надеемся, что наша страна, Латвия, будет гордиться нами", - сказали участники группы.

RUS TVNET уже писал, что группа Sudden Lights, которая в этом году представляет Латвию на международном конкурсе песни "Евровидение", в первом полуфинале выступит четвертой.

Первый полуфинал состоится 9 мая, а финал - 13 мая.