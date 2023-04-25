Видео ⟩ В Риге пассажиров автобуса удивил необычный путешественник

На кадрах виден некий взрослый мужчина, который держит птицу на "поводке".

В свою очередь, одна пользовательница в комментариях разместила видеоролик, в котором тот же петух гуляет по Центральному рынку.

В какой конкретно день было снято это видео - неизвестно. Ранее - 13 апреля - такой же ролик появился в TikTok.