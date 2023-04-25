Видео ⟩ В Риге пассажиров автобуса удивил необычный путешественник

18 апреля в группе Izdzirdēts Rīgā в социальной сети Facebook было опубликовано видео, на котором запечатлено, как услугами автобуса 11-го маршрута воспользовался... петух.
На кадрах виден некий взрослый мужчина, который держит птицу на "поводке".
В свою очередь, одна пользовательница в комментариях разместила видеоролик, в котором тот же петух гуляет по Центральному рынку.
В какой конкретно день было снято это видео - неизвестно. Ранее - 13 апреля - такой же ролик появился в TikTok.
@denssteinerts Laipni lugts riga 😽😽😽 #fypシ ♬ original sound - Dens Steinerts
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