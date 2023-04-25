От 5 до 100 евро. Продажа билетов на Праздник песни и танца начнется в середине мая

Продажа билетов на XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца начнется поэтапно с 15 мая, а билеты по предварительному бронированию, в том числе в кассах, будут доступны с 22 мая, сообщили агентству LETA в Латвийском национальном культурном центре (LNKC).
Сначала продажа билетов предполагается только онлайн, а с 22 мая в кассах.
По словам исполнительного директора праздника Дайны Марковой, на платные мероприятия Праздника песни и танца в открытую продажу поступит около 130 тысяч билетов.
Стоимость билетов будет варьироваться от 5 до 100 евро. Например, цена билетов на концерт духовной музыки составит от 15 до 35 евро, на выставки народного творчества - 5 евро.
Во время шествия места на трибунах будут стоить 25 евро, а вход на открытие — 40 евро.
В LNKC сообщили, что за один раз на одно мероприятие можно приобрести не более четырех билетов. Предварительно забронированные и не выкупленные билеты поступят в публичную продажу 12 июня.
От продажи билетов на Праздник песни планируются доходы в размере до 7,5 млн евро
От продажи билетов на мероприятия XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII Праздника танца планируется выручить 7,5 млн евро, говорится в проекте положения, подготовленном Министерством культуры и утвержденном сегодня правительством.
Принимая во внимание, что план собственных поступлений праздника, утвержденный в бюджете на 2023 год, составляет 4,7 млн евро, собственные поступления Латвийского национального культурного центра (LNKC) в связи с организацией праздника увеличены на 2,7 млн евро, на 2,7 млн евро увеличены и расходы.
Увеличение собственных доходов LNKC направит на организацию праздничных мероприятий, в том числе на аренду мест проведения мероприятий, обеспечение безопасности, расходы на общественный транспорт для участников праздника, аудиовизуальное и техническое обеспечение и др.
Сегодня правительство утвердило прейскурант платных услуг XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII праздника танца. Платные услуги включают входные билеты на мероприятия и аренду торговых площадей. Праздничная программа состоит из 52 мероприятий, из которых 21 мероприятие бесплатное, одно частично платное и 30 платных мероприятий. Они пройдут на 31 площадке.
Стоимость билетов составит от 5 до 100 евро.
10%-ная скидка будет применяться к обладателям карты "Почетная семья" и "3+ Почетная карта", лицам с инвалидностью, политически репрессированным лицам.
Планируется обеспечить 68% билетов в открытой продаже, 30% билетов по предварительному бронированию и 2% приглашений для почетных гостей и организаторов. Налог на добавленную стоимость к входным билетам на праздничные мероприятия не применяется.
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