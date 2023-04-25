От 5 до 100 евро. Продажа билетов на Праздник песни и танца начнется в середине мая

Сначала продажа билетов предполагается только онлайн, а с 22 мая в кассах.

По словам исполнительного директора праздника Дайны Марковой, на платные мероприятия Праздника песни и танца в открытую продажу поступит около 130 тысяч билетов.

Стоимость билетов будет варьироваться от 5 до 100 евро. Например, цена билетов на концерт духовной музыки составит от 15 до 35 евро, на выставки народного творчества - 5 евро.

Во время шествия места на трибунах будут стоить 25 евро, а вход на открытие — 40 евро.

В LNKC сообщили, что за один раз на одно мероприятие можно приобрести не более четырех билетов. Предварительно забронированные и не выкупленные билеты поступят в публичную продажу 12 июня.

От продажи билетов на Праздник песни планируются доходы в размере до 7,5 млн евро

От продажи билетов на мероприятия XXVII Вселатвийского праздника песни и XVII Праздника танца планируется выручить 7,5 млн евро, говорится в проекте положения, подготовленном Министерством культуры и утвержденном сегодня правительством.