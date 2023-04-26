Резкое потепление океана в преддверии Эль-Ниньо насторожило ученых

Еще один фактор, который сильно тревожит ученых - это Эль-Ниньо как фаза Южной осцилляции, в которой область нагретых поверхностных вод смещается к востоку.

У него имеется противоположная, охлаждающая фаза Ла-Нинья, которая позволяет соблюдать глобальный баланс температур. Однако судя по всему сейчас эффект Эль-Ниньо усиливается, грозя нарушить этот баланс.

Прибрежный Эль-Ниньо уже сейчас формируется у берегов Перу и Эквадора, и, по мнению ученых, когда он достигнет пика, это отразится на глобальных температурах.

Фото: BBC

"Если к существующему Эль-Ниньо прибавится новый, то мы, вероятно, столкнемся с дополнительным глобальным потеплением на 0,2-0,25 градуса, - полагает доктор Йозеф Людехер из Потсдамского института изучения климатических изменений. - Влияние любого Эль-Ниньо на температуру начинает снижаться лишь через несколько месяцев после того, как он достиг своего пика, так что 2024 год скорее всего побьет температурные рекорды".

Скорее всего Эль-Ниньо вновь нарушит погоду во всем мире, ослабит муссоны и приведет к новым лесным пожарам в Австралии. Но есть и еще более глубинные проблемы, потому что чем больше тепла будут впитывать океаны, тем труднее их водам будет удерживать избыточную энергию.

И тогда накопленное ими тепло должно будет найти выход.