Первый частный полет на Луну, скорее всего, провалился: связь с японским модулем Hakuto-R потеряна

Японская компания iSpace сообщила, что ее полет на Луну, скорее всего, закончился неудачей. Она рассчитывала стать первой частной компанией, успешно доставившей на Луну исследовательского робота.

Компания iSpace, базирующаяся в Токио, надеялась, что посадочный модуль выпустит исследовательский вездеход, а также робота размером с теннисный мяч, разработанного производителем игрушек.

Связь с лунным посадочным модулем Hakuto-R была потеряна за несколько минут до того, как он должен был приземлиться

"Связь пропала, поэтому мы вынуждены предположить, что нам не удалось совершить посадку на поверхность Луны", -заявил исполнительный директор iSpace Такеши Хакамада, пока инженеры в Токио пытались восстановить связь. Теперь они пытаются выяснить, что же пошло не так.

По словам Хакамады, космический корабль был запущен с мыса Канаверал во Флориде на ракете SpaceX в декабре прошлого года и выполнил восемь из десяти задач космической миссии, результаты которых послужат для подготовки следующей попытки iSpace высадить лунный модуль. Она запланирована на 2024 год. Корабль для нее уже строится.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX перед запуском миссии HAKUTO-R, 11 декабря 2022 г. Фото: Getty Images

Если бы посадка модуля Hakuto-R была успешной, то космическая программа Японии получила бы дополнительный стимул. В последнее время ее преследовали неудачи, при том, что у страны большие амбиции по созданию собственных космических технологий, включая отправку японского космонавта на Луну к концу этого десятилетия.