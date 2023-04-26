"Это не конец света": стюардессы об актуальной проблеме пассажиров в самолетах

В последующих видео Фридман добавила, что у нее нарушение подвижности, что является одной из причин, по которой она не хотела меняться местами. Многие пользователи отметили, что сделали бы то же самое. Один пользователь TikTok сказал в ответном видео, что его также часто критикуют за отказ в таких просьбах.

Все бортпроводники согласились с тем, что люди не обязаны соглашаться на смену места, а пассажиры должны понимать то, что кто-то хочет сохранить свое изначально приобретенное место.

В свою очередь, стюардесса Лиза из компании Southwest в TikTok поделилась своим опытом, отметив, что в их компании смена места обычное дело. Это потому что у Southwest политика свободных мест - в отличие от других компаний, где за каждым пассажиром свое определенное место. "Для авиакомпаний с политикой открытых мест это более приемлемо с социальной точки зрения, потому что места не распределяются и о них можно договориться", - сказала она Insider.

Большинство сотрудников авиакомпаний, опрошенных Insider, признают, что пассажиры с большей вероятностью договорятся об обмене местами с другим пассажиром, если им будут предложены места получше.