"Это не конец света": стюардессы об актуальной проблеме пассажиров в самолетах

Этикет в самолетах стал одной из самых обсуждаемых тем в TikTok. Так, издание Insider поговорило с пятью стюардами и стюардессами, и выяснил их мнение насчет нескольких противоречивых вопросов пользователей соцсети.
Все пятеро единогласно согласились, что допустимо спрашивать у пассажиров, о том можно ли поменяться местами. Но неправильно ожидать и считать, что пассажир должен согласиться на эту просьбу.
Многие стюарды рассказали изданию, что часто сталкиваются с тем, что пассажиры просят поменять место. Стюардесса по имени Лондона, которая работает в этой сфере уже четыре года, рассказала, что пассажиры часто просят поменять свое место и обычно это не вызывает проблем и конфликтов. Однако это не означает, что всегда есть свободные места или же другие пассажиры захотят идти навстречу.
"Если вы действительно хотите то место, которое приобрели и вам его важно сохранить, то вполне нормально сказать "нет"", - сказала стюардесса.
Некоторые пользователи TikTok выступили против критики, с которыми столкнулись другие пользователи, отказав в ответ на просьбу о том, чтобы поменяться местами.
В октябре блогер Мареса Фридман получила 3,6 миллиона просмотров видео, снятого в самолете, которое она прокомментировала: "Я не преступница, потому что я не хочу уступать место в первом классе, за которое я заплатила полную цену, я тоже мать. Это называется своевременным планированием".