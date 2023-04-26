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"Это не конец света": стюардессы об актуальной проблеме пассажиров в самолетах
Фото: Thx4Stock/Shutterstock
Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Этикет в самолетах стал одной из самых обсуждаемых тем в TikTok. Так, издание Insider поговорило с пятью стюардами и стюардессами, и выяснил их мнение насчет нескольких противоречивых вопросов пользователей соцсети.

Все пятеро единогласно согласились, что допустимо спрашивать у пассажиров, о том можно ли поменяться местами. Но неправильно ожидать и считать, что пассажир должен согласиться на эту просьбу. 

Многие стюарды рассказали изданию, что часто сталкиваются с тем, что пассажиры просят поменять место. Стюардесса по имени Лондона, которая работает в этой сфере уже четыре года, рассказала, что пассажиры часто просят поменять свое место и обычно это не вызывает проблем и конфликтов. Однако это не означает, что всегда есть свободные места или же другие пассажиры захотят идти навстречу. 

"Если вы действительно хотите то место, которое приобрели и вам его важно сохранить, то вполне нормально сказать "нет"", - сказала стюардесса. 

Некоторые пользователи TikTok выступили против критики, с которыми столкнулись другие пользователи, отказав в ответ на просьбу о том, чтобы поменяться местами. 

В октябре блогер Мареса Фридман получила 3,6 миллиона просмотров видео, снятого в самолете, которое она прокомментировала: "Я не преступница, потому что я не хочу уступать место в первом классе, за которое я заплатила полную цену, я тоже мать. Это называется своевременным планированием".

В последующих видео Фридман добавила, что у нее нарушение подвижности, что является одной из причин, по которой она не хотела меняться местами. Многие пользователи отметили, что сделали бы то же самое. Один пользователь TikTok сказал в ответном видео, что его также часто критикуют за отказ в таких просьбах.

Все бортпроводники согласились с тем, что люди не обязаны соглашаться на смену места, а пассажиры должны понимать то, что кто-то хочет сохранить свое изначально приобретенное место.

В свою очередь, стюардесса Лиза из компании Southwest в TikTok поделилась своим опытом, отметив, что в их компании смена места обычное дело. Это потому что у Southwest политика свободных мест - в отличие от других компаний, где за каждым пассажиром свое определенное место. "Для авиакомпаний с политикой открытых мест это более приемлемо с социальной точки зрения, потому что места не распределяются и о них можно договориться", - сказала она Insider.

Большинство сотрудников авиакомпаний, опрошенных Insider, признают, что пассажиры с большей вероятностью договорятся об обмене местами с другим пассажиром, если им будут предложены места получше.

"Я всем сердцем верю, что просьбы никому не повредят, если вы будете вежливы и предложите лучший вариант другому пассажиру", - прокомментировала бортпроводница Карен из в Норвегии. Так, пользовательница TikTok Арлин поделилась своей историей, как она помешала сидящему рядом с ней незнакомцу пересесть на другое место - видео набрало 4,9 миллиона просмотров. По словам девушки, незнакомцу предложили обменять свое место в премиум-эконом-классе на место похуже в нескольких рядах от него, чтобы двое друзей могли сидеть вместе.

"Не просят других согласиться на худший вариант в пользу себя",

- подметила она. 

Даже незначительные изменения места, такие как замена места у прохода на место посередине, - нечестно, сказали бортпроводники Insider.

"Если у них есть место у окна, а вы пытаетесь предложить свое место посередине, не ожидайте, что они захотят поменяться", - предупреждает стюардесса Лианна.

Другая, одна из наиболее распространенных причин, по которой пассажиры просят поменяться местами в самолете, заключается в том, чтобы родители могли сесть ближе к своим детям. Но пользователи TikTok проявляют все большее сопротивление давлению сменить место, чтобы облегчить жизнь другим семьям.

В марте одна блогерка опубликовала видео из самолета, в котором намекала, что отказывается менять свое место, чтобы семья могла сидеть со всеми своими детьми. Позже она добавила в комментариях, что видео было просто "шуткой", но многие пользователи согласились с позицией, высказанной в ее видео, подчеркнув, что ответственность за своевременное резервирование мест лежит на родителях, если семья хочет сидеть вместе. 

В феврале другая пользовательница TikTok поделилась историей о некой матери, попросившей поменяться местами с ее сыном, который оказался подростком, что вызвало жаркие споры о том, с какого возраста дети должны иметь возможность сами по себе сидеть в самолете.

Некоторые бортпроводники отметили Insider, что хорошо проявлять понимание, когда в ситуации участвуют родитель и маленький ребенок.

Стюардесса из Норвегии добавила: "Если это инвалид, которому нужно место у прохода, или мать с ребенком, я думаю, вы должны согласиться на смену места".

Как получить желаемое место? 

Самый простой способ - резервировать места своевременно. "Если вы ждете до последней минуты и вам автоматически назначают место, вы, вероятно, не будете сидеть рядом с человеком, с которым путешествуете", - сказала одна из бортпроводников.

Некоторые авиакомпании предлагают пассажирам возможность выбрать место при бронировании и до вылета рейса. Стюардессы отмечают, что за это может быть дополнительная плата, но если пассажиру нужно сидеть рядом с членами семьи или друзьями, то нужно внести эту дополнительную плату.

Еще один способ получить место рядом с друзьями или членами семьи - это купить билеты в одном бронировании - в одном профиле и в одно и то же время.  

Но в любом случае стюарды отмечают, что если не получится сесть вместе, то провести время раздельно придется только несколько часов - "это не конец света". 

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