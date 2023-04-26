Видео ⟩ В порту Агенскалнса замечен бобр

В столице несколько сотен бобров, популяция которых быстро выросла благодаря благоприятным условиям, например, отсутствию естественных врагов.

Видео: Бобер в порту Агенскалнса

Люди называют деятельность бобров проделками, но на самом деле эти талантливые строители плотин просто создают подходящую для себя среду обитания. Зоологи считают, что люди сами виноваты в росте популяции бобров, поскольку не следят за состоянием канав и других дренажных систем, позволяя им зарастать деревьями и кустарниками, создавая тем самым благоприятные условия для жизни и кормовую базу для бобров.

На Рижском канале возле Оперы сотрудники Рижского зоопарка подкармливают бобров, чтобы они не повреждали деревья, и следят за ними с помощью видеокамер. Однако в столице проживает еще несколько сотен бобров, популяция которых в последние годы быстро растет благодаря благоприятным условиям, в том числе отсутствию естественных врагов - хищников.

Бобров можно встретить и в небольших речках и каналах, и в дренажных системах, например, вдоль Яунциема гатве и в Трисциемсе. Бобров видели и там, где нет проточной воды - на Луцавсале, Кипсале, возле Булльупе и Хапакагрависа, на Югле и в Кишэзерсе.

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