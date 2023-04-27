В Японии пустуют миллионы домов: их продают по очень низкой цене

Дом Терсфилдов располагается примерно в 45 минутах езды от центра Токио. От его дома отказались наследники умершего владельца. Дом перешел под управление властей, которые выставили его на продажу за пять млн иен (38 тысяч долларов), но так и не нашли покупателей. Спустя несколько лет Терсфилд осмотрел "заброшку", не нашел серьезных изъянов, помимо общего обветшания, и купил строение за три млн иен (23 тысячи долларов).

Многие японцы предпочитают покупать пустой участок и застраивать его под свои нужды вместо того, чтобы заниматься старыми зданиями. Другие же покупатели прикладывают усилия, чтобы восстановить дома и сохранить их первоначальный облик. Именно так поступили Терсфилды. С момента приобретения дома в 2019 году они потратили на ремонт около 150 тысяч долларов.

Чтобы убедить хозяев домов ухаживать за своей собственностью или продать ее, власти ввели специальный налог.

Муниципалитеты страны составляют списки заброшенных домов, доступных для покупки или аренды.

Хотя и может показаться, что приобретение дома очень выгодно - это не всегда так: иногда в процессе ремонта новым владельцам приходится тратить крупные суммы.

Согласно подсчетам япониста из США Алекса Керра, который с 1973 года восстановил примерно 40 акийя, он потратил на это примерно 700 тысяч долларов. Часть этих средств покрыло японское правительство. В свою очередь, британец Сэм Кинг купил пустовавший два года дом за 12 миллионов иен (примерно 88 тысяч долларов), а еще около 100 тысяч долларов планирует потратить на реконструкцию.

Власти пытаются подобрать новых хозяев так, чтобы сохранить национальную культуру. По их мнению, даже иностранцы должны иметь представление об особенностях японской архитектуры и учитывать их при ремонте.